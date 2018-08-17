1 Kilo Altınla Kaplı Caviar Galaxy Note 9 Fiyatıyla Şok Ediyor

Türkiye’de 6,500 liraya satılan Galaxy Note 9 size yeterince üst seviye gelmiyorsa, Rus şirketin 1 kilo altın ile kapladığı Note 9’a yönelebilirsiniz. Ürettiği premium telefon tasarımlarıyla tanınan Caviar, Caviar Galaxy Note 9 modeliyle fiyatta başka bir boyuta geçti.

Samsung’un yeni modelini altın külçesine benzetmek için elinden geleni yaptığı görülen Caviar, yeni tasarımında 1 kilogram altın kullandı. Altının gramının 218 lira civarında olduğu düşünülürse yaklaşık 218 bin lira civarında altın kullanan Caviar, müşterilerden gelne isteklere göre telefonu kişiselleştirebildiklerini de söyledi.

Yapılan açıklamayla birlikte Galaxy Note 9 Fine Gold Edition olarak adlandırılan altın kaplama modelin fiyatının 3.870.000 RUB olduğu söylendi. Ruble cinsinden söyleyince oldukça korkunç görünen rakam Türk Lirası olarak da kalp lirası geçirmeye yetti. Türk Lirasıyla 335.797TL eden telefonun 128GB’lık versiyon olduğunun altı çizilirken, 512GB almak isteyenler için fiyatın 3,890,000 Rubleye kadar çıktığı söylendi. Yani 512GB’lık modeli almak isteyenlerin 337.532TL ödemesi gerektiğiu söylenmiş oldu.

Bir telefona 340 bin lira civarında ödedikten sonra günlük olarak kullanır mısınız bilinmez ama son zamanlarda duyurusu yapılan en çılgın telefonun piyasaya sürülmeye hazır olduğu söylenebilir.