HyperOS 4 Alacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu: İlk Grupta 31 Model Var

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Xiaomi, HyperOS 4'ün kararlı sürümünü Çin dışındaki pazarlara hangi dönemlerde dağıtacağını açıkladı. HyperOS 4 güncelleme takvimi Kasım 2026 başında 31 telefon ve 2 tabletle başlıyor. Plan toplamda 67 telefon ve 15 tableti kapsıyor. Xiaomi Türkiye mağazasındaki telefonların çoğu da ilk grupta.

HyperOS 4'ü İlk Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri

Xiaomi takvimi 3 Kasım 2026'da HyperOS'un resmi X hesabından paylaştı. İlk grupta Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17T serisi bulunuyor. Redmi Note 17 serisinin Pro Max 5G dahil 4 modeli de bu grupta.

Şirket HyperOS 4'ün Çin'deki kararlı dağıtımına Ekim 2026'da başlamıştı. Küresel modeller için o tarihte bir dönem verilmemişti. Yeni takvimde Kasım 2026 başında güncellemeyi alacak cihazlar şunlar:

Xiaomi: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15.

Redmi: Redmi Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15, Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C.

POCO: POCO F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro, X8 Pro Iron Man Edition, X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85.

Tablet: Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8.

HyperOS 4'ün Sonraki Dağıtım Grupları

İkinci grup Kasım 2026'nın ortasında 9 telefon ve 7 tabletle başlıyor. Bu grupta Xiaomi 15T serisi ile POCO F9 ve F7 serileri var. Aralık 2026'daki son grup 27 telefon ve 6 tableti kapsıyor. Xiaomi 13 ve Xiaomi 14 serileri ile Redmi Note 14 serisi bu son gruba kaldı.

Kasım 2026 ortası: Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, POCO F9 Ultra, F9 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition, Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7, Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, POCO Pad X1, POCO Pad M1.

Aralık 2026: Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Redmi 15 5G, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro, POCO F6 Pro, F6, X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7, C81 Pro, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, POCO Pad C1.

Takvimde Redmi Note 13 serisi, Xiaomi 13 Lite, POCO X6 ve POCO F5 bulunmuyor. Xiaomi'nin takviminde bu modeller için bir açıklama da yok. Şirketin notuna göre verilen dönemler tahmini. Dağıtım bölgeye, operatöre, modele ve geliştirme sürecine göre değişebilir. Listedeki sıra da güncellemenin geleceği sırayı göstermiyor.

HyperOS 4'ün Getirdiği Yenilikler

Android Authority'ye göre HyperOS 4, cihaza bağlı olarak Android 17 ya da Android 16 tabanlı geliyor. Bazı modeller Android 17'ye Temmuz 2026'da yayımlanan HyperOS 3.3 güncellemesiyle geçmişti. Arayüzde Soft Light Glass adlı yarı saydam bir tasarım bulunuyor. Bildirim tasarımı da yenileniyor. Yeni kilit ekranı stili bazı modellerle sınırlı.

Xiaomi, HyperOS 4'ün Apple ekosistemiyle uyumlu olduğunu Ekim 2026'da duyurmuştu. Çin sürümünde fotoğraf ve dosyalar iPhone ve Mac'e doğrudan gönderilebiliyor. Özelliğin küresel sürüme ne zaman geleceği belli değil.

Türkiye'de Satılan Modellerin HyperOS 4 Takvimi

Xiaomi, Türkiye için ayrı bir takvim açıklamadı. Şirketin Türkiye'deki resmi mağazasında satılan 19 telefonun 14'ü Kasım 2026 başındaki ilk grupta. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro bunlar arasında. Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi 15C 5G ve Redmi Note 17 serisinin 4 modeli de bu gruba giriyor.

Türkiye'de satılan POCO X8, X8 Pro ve X8 Pro Max da ilk grupta. F9 Pro ve F9 Ultra için dağıtım Kasım 2026'nın ortasında başlıyor. Redmi 15 5G, Redmi A7 Pro ve POCO C81 Pro Aralık 2026'yı bekleyecek.

Telefonunuzun sırası gelip gelmediğini Ayarlar > Telefon hakkında bölümünden kontrol edebilirsiniz. Notebookcheck'e göre POCO F8 Pro'nun ilk küresel güncellemesinde HyperOS 3'ten geçiş dosyası 8 GB'ı aşıyor. Bu nedenle telefonunuzda yeterli boş alan bırakmanız ve indirmeyi Wi-Fi ile yapmanız iyi olur.

Editörün Yorumu

Bana göre takvimin Türkiye için en iyi yanı, mağazadaki güncel telefonların büyük bölümünün ilk grupta olması. Redmi Note 13 serisi kullanıcıları için durum daha belirsiz. Takvimde yer almamak güncellemenin hiç gelmeyeceği anlamına gelmeyebilir. Yine de bu modellerde HyperOS 4'e güvenerek plan yapmamanızı öneririm. Listedeki bir telefonu kullanıyorsanız ilk haftalarda güncelleme gelmezse endişelenmeyin. Xiaomi'nin verdiği tarihler kesin gün değil, dönem başlangıcı.