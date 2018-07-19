15 Düşmeye Dayanıklı Gorilla Glass 6 Kullanıma Hazır

Amerika merkezli cam üreticisi Corning, akıllı telefonlar için ürettiği dayanıklı ekran camlarıyla tanınıyordu. Uzun süredir kullanılan Gorilla Glass 5 ile birlikte birçok telefondaki yerini alan Corning, yaptığı açıklamayla Gorilla Glass 6 ismini verdiği yeni modelini duyurdu.

Corning tarafından yapılan açıklamayla yeni koruma camının, gerekli geliştirme faaliyetlerinin ardından kullanılabilir duruma getirildiği söylendi. “Tamamen yeni materyaller” kullanılarak üretildiği vurgulanan Gorilla Glass 6’ya “daha yüksek sıkıştırma seviyelerine ulaşması için önemli ölçüde kimyasal güçlendirme” uygulandığı dile getirildi.

Telefon kullanıcılarının telefonlarını ortalama 7 kere düşürdükleri istatistiğinden hareketle işe başladıklarını kaydeden Corning yetkilileri, yeni camlarını 1 metre yükseklikten birçok kere düşmeye dayanıklı şekilde üretmek için çalıştıklarını ifade ettiler. Üretilen yeni camın son hali üzerinde yapılan testler sonucunda Gorilla Glass 6’nın 15 kez düşmeye dayanıklı olduğu belirtilirken, bir önceki modelle karşılaştırıldığında yaklaşık iki kat performans artışı olduğu saptandı.

Dayanıklılığın yanı sıra akıllı telefon üreticilerinin yüzde 85 oranında ekran-çerçeve oranına sahip telefonlara yöneldiğini gören Corning, Gorilla Glass 6’da büyük ekran kullanan telefonlara yönelik yeni özellikler kullandı. Corning, “optik netlik, dokunma hassasiyeti, çizilme direnci ve daha verimli kablosuz şarj” konularında Gorilla Glass 6’nın daha etkili olması için çalışmalarını sürdüklerini hatırlatarak, açıklamalarını sonlandırdı.