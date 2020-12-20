2020’de En Çok Beğenilen iOS Uygulamaları Belli Oldu!

Yeni yıla geçişin önünde sadece birkaç gün kala 2020’de en çok beğenilen iOS uygulamaları yayımlandı. Peki, iOS kullanıcıları içerisinde bulunduğumuz yılın başından bu yana en çok hangi uygulamaları beğendi? Sensor Tower tarafından paylaşılan liste, App Store’da en çok olumlu puana sahip olan uygulamaları derecesine göre sınıflandırarak bir arada topluyor.

2020’de En Çok Beğenilen iOS Uygulamaları Neler Oldu?

2021 yılına yalnızca birkaç gün kalmışken yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınından ötürü insanlar bu yılın neredeyse büyük bir kısmını evinde geçirmek zorunda kaldı ki vaka sayılarındaki artışlardan ötürü kısıtlamalar hala devam ediyor. İnsanlar evde kaldığı bu süre zarfında ister istemez oluşan can sıkıntısını gidermek için birtakım yöntemlere başvurdu.

İnsanların eğlenmek için en çok başvurduğu yöntemlerden bir tanesi de şüphesiz ki uygulamalar oldu. Bu yıl en çok kullanılan ve en çok beğenilen uygulamalar listesinde daha çok eğlence odaklı uygulamalar yer aldı. İnsanların biraz eğlenmeye ihtiyacı olduğu bugünlerde listenin ilk sırasında son zamanların en çok kullanılan uygulaması yer aldı.

Bu yıl büyük bir başarı elde eden uygulamalar listesinin birinci sırasına son zamanların en çok indirilen uygulamalardan TikTok yerleşti. Bytedance’a ait sosyal medya uygulaması, ilk çeyrekte büyük bir rekorun altına imzasını atmaktan çekinmedi ve yakın bir zamanda dünya çapında hem App Store hem de Google Play Store’da 2,6 milyar yüklemenin üzerine çıktı.

Sensor Tower, bu yılın en çok beğenilen iOS uygulamalarını belirlemek için App Store’daki değerlendirmeleri inceledi. 14 Aralık’tan itibaren TikTok uygulama mağazalarında 278 bini aşkın yorum aldı. Bunların çoğu beş yıldız ila dört yıldız değerlendirme puanı içeriyordu. 278 binlik inceleme puanının içerisinden yalnızca 27 bin kullanıcı sosyal medya uygulamasına bir veya iki yıldız verdi.

TikTok’u takip eden ikinci uygulama, yakın bir zamanda popüler hale gelen ve son zamanların en çok oynanan oyunlarından Among Us oldu. Listenin ikinci sırasına yerleşen oyuna verilen yıldızların %67’si dört veya beş yıldız oldu. Listenin tamamını aşağıdan öğrenebilirsiniz.