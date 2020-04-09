Disney+, film ve dizilerin yanı sıra platforma özel orjinal içeriklerin olduğu Netflix benzeri video akış platformu. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve Nat Geo film ve dizileri yüksek kalitede online veya indirerek izleyebileceğiniz abonelik modelli bir servis. 7 gün boyunca tüm Disney+ filmleri ve dizileri ücretsiz izleme şansına sahipsiniz!

50 milyonun üzerinde abonesi olan Disney+, Netflix gibi aylık abonelik karşılığında film, dizi, orijinal içerikler sunuyor. Düşük fiyatla yüksek kalitede reklamsız deneyim sunan Disney+’da en çok izlenen filmler ve diziler, TV dizilerinin geçmiş sezonları, hiç bitmeyen klasikler sizi bekliyor. Film ve dizileri cihazınıza (iPhone, iPad, Apple TV) indirebiliyorsunuz ve 10 cihaza kadar indirme desteği sunuyor. 100’ün üzerinde 4K UHD ve HDR kalitede film ve diziler sunan platformda içerikleri ekstra ücret ödemeden/paketiniz dahilinde aynı anda dört farklı cihazdan izleyebiliyorsunuz.

Disney+ iOS Uygulaması Özellikleri