Zoom, iPhone ve iPad üzerinden rahatça kullanılabilen, daha çok öğretmenlere yönelik hazırlanmış, bir tür görüntülü konuşma uygulamasıdır.

Zoom, temelde öğretmenler ile öğrencileri bir araya getirerek, kolayca ders işlemeleri temelinde hazırlanmıştır. Uygulama sağladığı bazı özellikler sayesinde sınıf ortamını dijitale taşımaktadır ve halihazırda en çok tercih edilen görüntülü konuşma uygulamalarının başında gelmektedir.

Zoom uygulaması üzerinde görüntülü, sesli ya da mesajla sohbet imkanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ekran paylaşımı yaparak, bilgisayarın ekranı direkt olarak katılımcılara gösterilebilmektedir. En kullanışlı özelliği ise ekran paylaşımı sırasında akıllı tahta gibi dosyaların üzerinde işaretlemeler ya da buna benzer şeylerin yapılabilmesidir.

Zoom iPhone uygulaması özellikleri

-En iyi iPhone ve iPad video toplantı kalitesi

-En iyi iPhone ve iPad ekran paylaşım kalitesi

-Telefon, e-posta veya şirket kişilerini kolayca davet edin

-İletişim durumu durumu

-İPhone 8, iPad 5, iPad Pro ve sonraki tüm modellerde Sanal Arka Plan

Doğrudan iPhone veya iPad'inizden ekran paylaşımı

-Ekran paylaşım ekranı ve uygulamaları

-İPhone ve iPad'de ekran paylaşımı sırasında birlikte açıklama ekleyin

İPad'de gerçek zamanlı beyaz tahta işbirliği

WiFi, 4G / LTE ve 3G ağlar üzerinden çalışır

-Yoldayken güvenli sürüş modu ve Apple Carplay ile çalışır

Yaklaşan toplantıların bir listesini başlatmak, katılmak ve dinlemek için kendi sesli komutlarınızı özelleştirmek için -Siri Kısayolları