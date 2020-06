2021 Oscar ödülleri ertelendi! Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), 2021 Oscar ödüllerinin iki ay süreyle ertelendiğini açıkladı. Koronavirüs pandemisi tarih değişikliğinin nedeni olarak belirtildi. Peki, 2021 Oscar adaylarını, 2021 Oscar adayı filmleri ne zaman göreceğiz?

2021 Oscar Ödülleri Ne Zaman Verilecek?

Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri), her yıl en çok beklenen etkinlikler arasında. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yılda bir kez verilen Oscar Ödülleri (Oscar Awards - Academy Awards) bu yıl yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Oscar Ödülleri, 25 Nisan 2021’e ertelendi. Bu da 28 Şubat 2021’e kadar çıkan filmlerin ödül almaya hak kazanacağı anlamına geliyor. Netflix, Amazon ve Hulu’nun 2021 Oscar’a aday gösterilecek filmleri yayınlamak için yeterince zamana sahipler. Roma, Marriage Story ve Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında) gibi önceki Oscar adayları ve kazananlar dijital platformlarda yayınlanmıştı. Disney+ ve Apple TV+ gibi yeni akış hizmetlerinde de Oscar aday ve kazanan filmleri görebiliriz ancak her iki platformda da az sayıda orijinal yapım bulunuyor.

Sadece Oscar Ödülleri Ertelenmedi!

Sadece 2021 Oscar ödülleri ertelenmedi. İngiliz Akademi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) töreni 14 Şubat’ta gerçekleşecekti, 11 Nisan 2021’e ertelendi. Emmy Ödülleri’nin de (Emmy Awards) Eylül 2020’e ertelendiği söyleniyor.