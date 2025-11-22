2025'in En Çok Satılan Oyunu Belli Oldu

Oyuncular için 2025 yılı oldukça hareketli geçti. Şubat 2025'te Kingdom Come: Deliverance II, Mart 2025'te Assassin's Creed Shadows, Nisan 2025'te Clair Obscur: Expedition 33 ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered piyasaya sürüldü. Ancak geçtiğimiz ay piyasaya sürülen bir oyun, tüm bu oyunları unutturmayı başararak yılın en çok satılan oyunu oldu.

2025'te En Çok Hangi Oyun Satıldı?

Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda yılın en fazla satan nişancı oyununun Battlefield 6 olduğunu ileri sürmüştü. Pazar araştırma şirketi Circana'dan gelen yeni veriler, EA'in bu iddialarını sadece desteklemekle kalmadı, daha da ileriye taşıdı. Battlefield 6, 2025 yılının en çok satan oyunu oldu.

Oyun, piyasaya sürüldükten hemen sonra büyük bir başarı elde etti. Sadece Steam'de 750 bin eş zamanlı oyuncu sayısı ile ön plana çıktı ve piyasaya sürüldüğü ilk üç günde 7 milyon satış miktarına ulaştı. Bütün bunlar onu son üç yılda piyasaya sürülen oyunlar arasında en güçlü çıkış yapan oyunlardan biri hâline getirdi ki bu başarı daha önce Call of Duty: Modern Warfare 2 ile elde edilmişti.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6, en iyi savaş oyunları arasında yer alıyor. Pek çok harita ile birlikte gelen oyunda iki takım mücadele veriyor. Recon, support, engineer ve assault olmak üzere dört farklı sınıf mevcut. Her sınıfın farklı bir yeteneği bulunuyor ve bunların kullanım biçimi, savaş ortamında büyük bir önem taşıyor.

Oyunun en dikkat çekici tarafı, yıkım odaklı olması. Binaları yıkarak düşmanların savunmasını zayıflatabiliyorsunuz. Ayrıca düşmanı şaşırtmak ve onlara beklemedikleri yönden saldırmak gibi taktiksel hamlelerde bulunmak için de bu özellikten faydalanabiliyorsunuz. Bu arada ana oyun modlarının yanı sıra Battlefield Redsec isimli ücretsiz olarak oynanabilen bir battle royale modunun olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Battlefield 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB DirectX: Sürüm 12

Battlefield 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri