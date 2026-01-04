2025 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Yılın Oyunu!

Dijital oyun dünyasının kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyileri belirlemek için sözü jürilere değil, doğrudan biz oyunculara bıraktı. Valve tarafından organize edilen ve kazananların tamamen topluluk oylarıyla belirlendiği 2025 Steam Ödülleri sonuçları nihayet açıklandı.

Peki "Yılın Oyunu" başta olmak üzere pek çok kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu listede hangi oyunlar öne çıktı? İşte detaylar!

Yılın Oyunu Hollow Knight: Silksong Oldu

Bu senenin tartışmasız galibi uzun yıllardır beklenen ve çıkışıyla ortalığı kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong oldu. Üstelik sevilen yapım sadece "Yılın Oyunu" ödülünü almakla kalmadı, aynı zamanda zorlayıcı yapısıyla "Kötü Olduğunuz En İyi Oyun" kategorisinde de zirveye oturdu.

Listeye baktığımızda oyuncuların eski göz ağrılarını da unutmadığını görüyoruz. Larian Studios'un başyapıtı Baldur’s Gate 3 geliştirici ekibin oyuna olan desteği sayesinde "Aşk ile Devam Ettirilen Oyun" ödülüne layık görüldü.

Taşınabilir el konsollarının vazgeçilmezi olan Hades 2 ise "Steam Deck’teki En İyi Oyun" ödülünü almayı başardı. Listenin bir diğer ilginç detayı ise TGA 2025'te Yılın Oyunu seçilen Clair Obscur: Expedition 33, Steam kullanıcıları tarafından yalnızca "En İyi Oyun Müziği"ne seçildi.

2025 Steam Ödülleri Kazananları

Gelin 11 farklı kategoride oyuncuların favorisi olan yapımlara hep birlikte göz atalım:

Yılın Oyunu: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Yılın En İyi VR Oyunu: The Midnight Walk

The Midnight Walk Aşk ile Devam Ettirilen Oyun: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Steam Deck’teki En İyi Oyun: Hades 2

Hades 2 Arkadaşlarla Daha Zevkli: Peak

Peak Üstün Görsel Stili: Silent Hill f

Silent Hill f En Yenilikçi Oynanış: Arc Raiders

Arc Raiders Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong En İyi Oyun Müziği: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Üstün Zengin Hikaye: Dispatch

Dispatch Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: RV There Yet?

Peki siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin favori oyununuz listede yer alıyor mu? Yorumlarda buluşalım!