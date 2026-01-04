2025 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Yılın Oyunu!
2025 Steam Ödülleri kazananları resmen açıklandı. Oyuncuların oylarıyla belirlenen listede Yılın Oyunu ödülünü Hollow Knight: Silksong kaptı. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam topluluğunun oylarıyla belirlenen ödüllerde "Yılın Oyunu" Hollow Knight: Silksong seçildi.
- Baldur’s Gate 3 ve Hades 2 gibi popüler yapımlar da listede kendine yer bulmayı başardı.
- The Game Awards'ta büyük ödülü alan Clair Obscur, Steam'de sadece müzikleriyle ödüllendirildi.
Dijital oyun dünyasının kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyileri belirlemek için sözü jürilere değil, doğrudan biz oyunculara bıraktı. Valve tarafından organize edilen ve kazananların tamamen topluluk oylarıyla belirlendiği 2025 Steam Ödülleri sonuçları nihayet açıklandı.
Peki "Yılın Oyunu" başta olmak üzere pek çok kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu listede hangi oyunlar öne çıktı? İşte detaylar!
Yılın Oyunu Hollow Knight: Silksong Oldu
Bu senenin tartışmasız galibi uzun yıllardır beklenen ve çıkışıyla ortalığı kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong oldu. Üstelik sevilen yapım sadece "Yılın Oyunu" ödülünü almakla kalmadı, aynı zamanda zorlayıcı yapısıyla "Kötü Olduğunuz En İyi Oyun" kategorisinde de zirveye oturdu.
Listeye baktığımızda oyuncuların eski göz ağrılarını da unutmadığını görüyoruz. Larian Studios'un başyapıtı Baldur’s Gate 3 geliştirici ekibin oyuna olan desteği sayesinde "Aşk ile Devam Ettirilen Oyun" ödülüne layık görüldü.
Taşınabilir el konsollarının vazgeçilmezi olan Hades 2 ise "Steam Deck’teki En İyi Oyun" ödülünü almayı başardı. Listenin bir diğer ilginç detayı ise TGA 2025'te Yılın Oyunu seçilen Clair Obscur: Expedition 33, Steam kullanıcıları tarafından yalnızca "En İyi Oyun Müziği"ne seçildi.
2025 Steam Ödülleri Kazananları
Gelin 11 farklı kategoride oyuncuların favorisi olan yapımlara hep birlikte göz atalım:
- Yılın Oyunu: Hollow Knight: Silksong
- Yılın En İyi VR Oyunu: The Midnight Walk
- Aşk ile Devam Ettirilen Oyun: Baldur’s Gate 3
- Steam Deck’teki En İyi Oyun: Hades 2
- Arkadaşlarla Daha Zevkli: Peak
- Üstün Görsel Stili: Silent Hill f
- En Yenilikçi Oynanış: Arc Raiders
- Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Hollow Knight: Silksong
- En İyi Oyun Müziği: Clair Obscur: Expedition 33
- Üstün Zengin Hikaye: Dispatch
- Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: RV There Yet?
Peki siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin favori oyununuz listede yer alıyor mu? Yorumlarda buluşalım!