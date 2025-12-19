Google Asistan Yakında Her Yerden Kaldırılacak: Peki ya Sonrası?

Teknoloji devi Google, yapay zeka asistanı Gemini'yi Android ekosisteminin merkezine koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayında yapılan açıklamalarda emektar Google Asistan'ın yerini bu yıl içinde tamamen Gemini'ye bırakacağı belirtilmişti.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve şirket takvimde önemli bir güncellemeye gitti. Gelen son bilgilere göre bu büyük değişiklik operasyonu biraz daha zaman alacak. İşte detaylar!

Gemini 2026 Yılında Google Asistan'ın Yerini Alacak

Google mobil cihazlardaki asistan deneyimini Gemini'ye taşıma hedefini korusa da planlarını kısmen ertelemek zorunda kaldı. Şirket bugün yaptığı açıklamayla "Google Asistan kullanıcılarını Gemini'ye taşıma çalışmalarının 2026 yılına kadar devam edeceğini duyurdu.

Firma daha öncesinde 2025 sonuna kadar bitirilmesi planlanan bu süreç için kullanıcılara sorunsuz bir geçiş sunmak istediğini vurguluyor. Görünüşe göre teknoloji devi, özellikle yıl sonu tatil sezonunda kullanıcıların alışkanlıklarını bozacak ani bir değişiklikten kaçınmak istiyor.

Efsane Asistan 10. Yılının Ardından Telefonlara Veda Ediyor

Peki bu tarih geldiğinde ne olacak? Dönüşüm tamamlandığında Asistan aracı tüm Android telefon ve tabletlerde artık kullanılamayacak. Aynı şekilde iOS platformundaki bağımsız Google Assistant uygulaması da tarihe karışacak.

Şu an için Google Pixel 10 serisi de dahil olmak üzere Gemini uygulamasında "Google Asistana Geçiş Yap" seçeneği hala aktif durumda. Ancak bu seçeneğinde önümüzdeki dönemde kaldırılması bekleniyor. Ayrıca ilginç bir tesadüf olarak, 2016 yılında hayatımıza giren Google Asistan tam 10. yılında yani 2026'da yerini tamamen Gemini'ye devretmiş olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın planladığı bu değişiklik kullanıcılar için ne kadar verimli olacak? Yorumlarda buluşalım.