25. Yılının Şerefine İlk Üç DOOM Oyunu Yeniden Satışa Sunuldu

Bu yıl bildiğiniz gibi efsanevi DOOM serisinin yirmi beşinci yılı. Bethesda Softworks bunu özel bir şekilde kutlamak istedi. Amerika menşeli yayıncı güzel bir sürprizle ilk üç oyunu dijital olarak PlayStation 4, Switch ve Xbox One üzerinden yeniden satışa sundu. Öte yandan ilk iki oyunu iOS ve Android tabanlı cihazınız için de satın alabilirsiniz.

Serinin ilki olan DOOM oyununda Doomguy olarak bilinen bir karakterin rolüne bürünerek cehennemden gelip Mars gezegenini istila eden şeytan sürüsüyle savaşıyorduk. Devam oyunu DOOM II’de ise yine isimsiz bir kahramanı yönetiyorduk. Mars gezegenindeki istilayı durdurmayı başaran kahramanımızı bu defa dünyadaki başka bir istila bekliyordu. Hayatta kalmayı başaranların dünyadan kurtarılmasından sonra, gezegende kalan tek insan olarak şeytan istilasını durdurmaya çalışıyorduk. Üçüncü oyun ise tam on yıl sonra satışa sunulmuştu. Serideki ilk sil baştan yapım olan DOOM 3, bir kez daha Mars gezegeninde geçiyordu. Endüstriyel askeri bir işletme tarafından kurulan bilimsel araştırma tesisinde gerçekleştirilen ışınlanma deneyleri sırasında yanlışlıkla cehenneme bir geçidin açılmasıyla gezegende şeytan istilası baş gösteriyor. Bize düşen ise ilk iki oyunda olduğu gibi bu istilayı da durdurmaya çalışmak.

Bethesda Softworks ve id Software tarafından yapılan duyuruda, bu üç oyun ile ilgili ek özellikler getirildiği de açıklandı. İlk DOOM beraberinde Episode IV: Thy Flesh Consumed genişletme paketiyle geldi. Bunun yanı sıra yerel ağ üzerinden dört kişilik ölüm maçları yapabilme ve kooperatif oynayabilme imkanı da var. İkinci oyunda topluluk tarafından oluşturulmuş yirmi ek bölüm ve yerel ağ üzerinden dört kişilik çoklu-oyuncu ve kooperatif desteği var. DOOM 3 ise Resurrection of Evil ve The Lost Missions genişletme paketleriyle geliyor.