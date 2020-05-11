2K Games'ten Dikkat Çeken Mafia Paylaşımı

2K Games, yakında Mafia ile ilgili yeni bir duyuru yapacakmış gibi görünüyor. Serinin Twitter hesabında yaklaşık iki yılın ardından bir hareketlilik yaşandı.

Uzun zamandır Mafia serisiyle ilgili herhangi bir yenilik görebilmiş değiliz. Serinin son oyunu 2016 yılının son çeyreğinde satışa sunulmuştu. Resmi Twitter hesabından yapılan son paylaşım ise 2018 yılının Ağustos ayındaydı ve sadece Mafia III'ün PlayStation Plus abonelerinin beğenisine sunulacağının haberi verilmişti. Gerçi öncesinde de serinin geleceğine dair herhangi bir işaret almamıştık.

2K Games, Yeni Bir Mafia Duyurusuna Hazırlanıyor Olabilir

Dün ise bizi hem heyecanlandıran hem de şaşırtan yeni bir gelişme yaşandı. 2K Games, Mafia Game Twitter hesabı üzerinden Türkçe mealiyle 'Aile.' yorumlu yeni bir paylaşımda bulundu. Daha da ilginci ise bu paylaşımın tepeye sabitlenmiş olması. Yani yayıncı, bu paylaşımın geride kalıp da unutulmasını istemiyor.

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

Hatırlayacağınız üzere haftalar önce Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition, Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi tarafından derecelendirilmişti. Bu derecelendirmeye göre, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition hazırlığının yapıldığını öğrenmiştik.

Mafia Game Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım, derecelendirme ve beraberinde gelen söylentilerin ardından yapılan ilk paylaşım oluyor ve haliyle ikinci ve üçüncü oyun ile ilgili beklenen resmi bir duyurunun yakında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunun öncesinde, aynı Twitter hesabından daha başka paylaşımlar da görebiliriz.

Sizler gibi bizler de yaşanacak olan yeni gelişmeleri büyük bir sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Bakalım 2K Games bizler için Mafia odaklı ne gibi hazırlıklar yapıyor? Her şeyden önemlisi, bu hazırlıkların arasında serinin yeni bir oyunu da var mı?