40 Milyon Dolar Ödüllü Fortnite Dünya Kupası Eleme Maçlarıyla Başlıyor

Toplam 40 milyon dolar ödüllü Fortnite Dünya Kupası, 13 Nisan’da düzenlenecek çevrimiçi eleme maçları ile resmen başlıyor. 10 haftalık eleme maratonu sonunda üst sıralarda yer alan oyuncular, 26-28 Temmuz tarihleri ​​arasında New York’ta düzenlenecek olan Fortnite Dünya Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacaklar.

13 yaş ve üzeri tüm oyunculara açık olan Dünya Kupası için ele maçları yarın başlıyor. Dünya çapında 250 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Fortnite, 40 milyon dolar ödül havuzlu turnuvası Fortnite Dünya Kupası ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Avrupa, Asya, Brezilya, Okyanusya ve Kuzey Amerika’da düzenlenecek olan çevrimiçi elemeler 10 hafta boyunca sürecek. Zorlu maraton sonunda en iyi 100 Tekli oyuncusu ve en iyi 50 İkili takımı 26-28 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek Fortnite Dünya Kupası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak.

Cumertesi günü Türkiye saatiyle 18.00 – 21.00 arasında oynanacak Çevrimiçi Açık Eleme Yarı Finalleri’nde, oyuncular belirlenen üç saatlik süre boyunca katılacakları maçlarda "Azmin Zaferine" ulaşmak için mücadele edecek ve başarılarına göre puan toplayacaklar. Toplamda 10 maça katılma imkânı olan oyunculardan en başarılı ilk 3.000 kişi her hafta Pazar günü düzenlenecek Çevrimiçi Açık Eleme Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak.

Epic Games, her hafta altı bölgenin en iyi oyuncuları arasında paylaştırılması için 1 milyon dolarlık ödül havuzu oluşturulacağını açıkladı. Tekli eleme birincileri 5.000 dolar, ikincileri 4.000 dolar ve üçüncüleri 3.000 dolar ödül kazanacaklar. Kademe kademe azalan para ödülü 1.500’üncü oyuncu için 100 dolar olacak.

Fortnite Dünya Kupası ile ilgili tüm bilgilere Fortnite’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.