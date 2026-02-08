6,9 İnç Yetmedi! Çinli Üreticilerden Daha Büyük Telefon Geliyor

Eğer akıllı telefonunuzun ekranını küçük buluyor ve daha büyük bir cihaz istiyor ama bulamıyorsanız, Çin'den hoşunuza gideceğinizi düşündüğümüz yeni bilgiler geldi. Güvenilir bir kaynağa göre iki Çinli üretici, daha büyük ekranlı akıllı telefon çıkarabilir. İşte söylentinin detayları...

Çinli Üreticiler, 7 İnç Telefon Düşünüyor

Şu anda en güçlü amiral gemilerinin büyük çoğunluğunda 6,9 inç boyutunda ekran yer alıyor. Xiaomi 17 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra ve Huawei Mate 80 Pro Max gibi popüler modeller de bu boyutu kullanıyor.

Ancak bu bazı kişiler küçük gelebilir. Bu noktada tablet alma fikri akla gelse de bu cihazlar da cepte taşımaya pek uygun değil. Siz de böyle düşünen bir kullanıcı olabilirsiniz. Görünen o ki bazı üreticiler de mevcut durumun farkına vardı.

Akıllı telefon pazarının önde gelen güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan bilgilere göre ismi bilinmeyen iki üreticinin 7 inçlik dev ekranlı bir akıllı telefon fikrini değerlendirdiği ortaya çıktı. Tabii mevcut detaylara göre bu şu anda bir düşünceden ibaret. Yani tüketici cephesindeki talebi de göz önünde bulundurarak mantıklı olup olmadığını tartışıyorlar.

Aslına bakacak olursak vivo, 2022'de X Note adlı 7 inç ekranlı bir telefon piyasaya sürmüştü ancak marka, sonradan yeni bir model tanıtmadı. Son iddiada bahsedilen iki üreticinin büyük ekranlı mobil cihaz üretip üretmeyeceğini ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz. Bu konuyla ilgili yeni bilgiler gelmesi kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? 7 inç ekranlı telefon piyasaya sürülürse satın almayı düşünür müydünüz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.