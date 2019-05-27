72. Cannes Film Festivali'nde Nusret Rüzgarı

Salt be, ya da Türkçe ismiyle “tuzlama” hareketiyle küresel bir fenomene dönüşen Nusret Gökçe, 72. Cannes Film Festivali’nde 'Dünyanın En İyi Blogger'ı ödülünü aldı.

Dün akşam sona eren 72. Cannes Film Festivali, bir ilke ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında bu sene ilk kez, yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen insanları onure etmek için 'Dünyanın En İyi Blogger'ı ödülü verildi.

The Traitor filminin galasına katılan ve kırmızı halıda ikonikleşen tuzlama hareketini yapan ünlü kasap Nusret Gökçe, ‘Dünyanın En İyi Blogger’ı ödülüne layık görüldü.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül için 22 ay yarıştı. Birçok ünlü ismi geride bırakarak ödüle uzanan Nusret, Cannes’da iz bırakmayı başardı.

Nusret ödülünü, Amerikalı magazin yıldız Kim Kardashian’ın en yakın arkadaşlarından Jonathan Cheban ile Greta Sapkaite verdi.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Nusret, “Dünyanın en iyi ünlü blogger’ı oldum. Şükürler olsun Tanrım, herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Popüler sosyal medya platformunda 22 milyona yakın takipçisi bulunan Nusret, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı DJ Khaled’ın "You Stay" adlı şarkısına çektiği klipte oynamıştı.