9 Kameralı Akıllı Telefon Geliyor

Günümüzdeki akıllı telefonlarda maksimum üç veya dört kamera kullanılıyorken Light isimli bir firma arka tarafında tam dokuz kameraya sahip olan bir akıllı telefon geliştirdi. Fotoğraf çekme konusunda adeta bir DSLR kamera performansı vereceği iddia edilen cihazın henüz test aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor.

Foxconn şirketinden aldığı yatırım ile çılgın projelere girişen Light markası, şu anda hem beş hem de dokuz arka kameraya sahip olacak modeller üzerinde çalışmalar yürütüyor. Özellikle düşük ışıkta DSLR benzeri performans vereceği ön görülen dokuz kamera kurulumunun toplamda 64MP çözünürlüğünde olduğu dile getiriliyor.

16 lensli Light L16 kamera

Ancak fiyatıyla pek çok kullanıcıyı üzeceği düşünülen bu telefonun, daha önceden 1950 dolara duyurulan L16 gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olması mümkün. 16 ayrı lense sahip olan L16'nın da DSLR düşmanı olduğunu belirtmek gerekiyor. Fakat dokuz ayrı kamerayı, günümüz telefon işlemcileriyle çalıştırmanın mümkün olup olmayacağı tartışma konusu.

Çeşitli alan derinliklerine odaklanan dokuz kameralı cihazın çektiği her fotoğrafın boyutu yüksek olacaktır diye düşünülüyor. Bu anlamda minimum 128GB dahili depolamayla gelmesi beklenen Light telefonun bu yılın sonunda tanıtılması bekleniyor. Bakalım dokuz kamera ile bir ilki gerçekleştirecek olan Light şirketi ne kadar başarılı olacak, hep birlikte göreceğiz.