Apple'dan Ucuz MacBook Geliyor: iPhone'un İşlemcisini Kullanacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yalnızca iPhone modelleriyle değil, aynı zamanda geniş bir yelpazede sunduğu Mac bilgisayarlarla da önemli bir kullanıcı kitlesine sahip. Şirket, son dönemde uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri üzerinde yoğunlaştığı gibi aynı zamanda bütçe dostu bilgisayarlar üretmek için de çalışmalar yürütüyor

Son haberlere göre, marka bir süredir uygun fiyatlı MacBook modeli üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre A18 Pro işlemcisinden güç alacak bu yeni cihaz, bugüne kadar satışa sunulan en ucuz MacBook'lardan biri olacak. İşte A18 Pro çipli MacBook'un özellikleri ve fiyatı!

A18 Pro Çipli MacBook Neler Sunacak?

Sızdırılan raporlara göre yeni uygun fiyatlı MacBook, 12.9 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise, Mac'lerde alıştığımız M serisi çipler yerine, iPhone 16 serisinde kullanılan A18 Pro işlemcisinden güç alacak olması.

Bu bilgisayarın, serideki diğer modellere kıyasla daha uygun fiyatlı olmasının temel nedeni bu işlemci seçimi olacak. Zira, A serisi yongaların M serisi çiplerden daha düşük maliyetli olduğu biliniyor. Ayrıca, A18 Pro işlemcisi sayesinde yeni cihazın daha hafif ve fansız bir tasarımla piyasaya sürülmesi de muhtemel.

Daha öncesinde ortaya atılan bir iddia ise A18 Pro çipinde Thunderbolt 5 desteği bulunmaması yeni MacBook'un muhtemelen USB-C bağlantı noktalarıyla donatılacağını ortaya koyuyor. Bu bağlantı noktaları görsel olarak Thunderbolt portlarına benzese de, veri aktarım hızları 10 Gb/sn ile sınırlı kalacak.

A18 Pro MacBook'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'a yakınlığı ile tanınan bazı analistlere göre, A18 Pro çipli MacBook'un fiyatı 599 ila 699 dolar arasında olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda piyasada bulunan en uygun fiyatlı MacBook modeli olan 13 inç M4 MacBook Air'in başlangıç fiyatı ABD'de 999 dolar. Bu durum, söylentilerin doğru çıkması halinde MacBook serisinin giriş fiyatında yaklaşık 400 dolarlık önemli bir düşüş yaşanacağı anlamına geliyor.

Uzmanlara göre, eğer uygun fiyatlı bu MacBook 700 doların altında bir fiyattan piyasaya sürülürse, Apple'ın şu an için güçlü bir varlık gösteremediği orta segment PC ve Chromebook pazarlarında rekabet etmesini sağlayabilir.

Uygun Fiyatlı MacBook Ne Zaman Çıkacak?

Cihazın piyasaya çıkış tarihi hakkında da önemli raporlar mevcut. Aktarılanlara göre, uygun fiyatlı MacBook 2025'in sonlarında veya 2026'nın başlarında kullanıcılarla buluşacak. Apple'ın bu yeni bilgisayar modeli için yıllık 5 ila 7 milyon adet sevkiyat yapması bekleniyor. Bu büyük sevkiyat miktarı, yıllık 17-18 milyon adet olan toplam MacBook hacminin yüzde 30 ila 40'ına denk geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uygun fiyatlı MacBook başarılı satış rakamlarına ulaşabilir mi? Yorumlarda buluşalım.