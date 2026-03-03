32 GB RAM'li Bilgisayar Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

AceMagic, geçtiğimiz haftalarda Retro X5 isimli mini bilgisayarı Çin'de tanıtmıştı. Retro X5 kısa süre önce global pazarda da satışa sunuldu. Retro tasarıma sahip olan mini bilgisayarda AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Bilgisayar ayrıca 32 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

AceMagic Retro X5'in Global Fiyatı Ne Kadar?

AceMagic Retro X5, global pazarda 1.049 dolar (46 bin 115 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Türkiye'de AceMagic'in bazı modelleri doğrudan satılmıyor ancak ithalatçı garantili olarak satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Elbette ki bu şekilde Türkiye'de satışa sunulduğunda fiyatında da ithalatçı kârı ve vergiler başta olmak üzere pek çok ek ücret dahil edilecektir. Bu da bilgisayarın daha maliyetli olmasına yol açacaktır.

AceMagic Retro X5'in Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370

AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ekran Kartı: Radeon 890M

Radeon 890M RAM: 32 GB DDR5

32 GB DDR5 SSD: 1 TB

1 TB Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

ve Bluetooth 5.4 Portlar: 1 x USB4, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x DisplayPort 2.0, 2 x 2.5G Ethernet, 1 x 3.5 mm ses girişi

AceMagic Retro X5'in İşlemcisi Nasıl?

Acemagic Retro X5'te AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisi bulunuyor. Dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5c olmak üzere toplamda 12 adet çekirdek içeren bu işlemci, normalde 2.0 GHz, turbo modda ise 5.1 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Turbo mod, sadece yoğun işlem gücü gerektiğinde devreye giriyor. Bu da işlemcinin daha verimli bir şekilde çalışması sağlanıyor.

Mini bilgisayar, yalnızca günlük kullanımda hızlı ve akıcı bir deneyim sunmakla kalmıyor aynı zamanda 3D modelleme ve yazılım geliştirme gibi yoğun güç gerektiren işlemlerin de üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini de destekliyor.

AceMagic Retro X5'in Ekran Kartı Nasıl?

Retro X5'te Radeon 890M entegre ekran kartı mevcut. Normalde 400 MHz hızında çalışan ekran kartı, turbo modda 2900 MHz hıza ulaşabiliyor.RDNA 3+ mimarisine sahip olan bu ekran kartı Full HD çözünürlükte Valorant, League Of Legends ve Counter-Strike 2 dahil olmak üzere pek çok oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

AceMagic Retro X5'te Kaç GB RAM Bulunuyor?

AceMagic Retro X5'te 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD yer alıyor. Portlar arasında ise bir adet USB4, iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, bir adet DisplayPort 2.0, iki adet 2.5G Ethernet ve bir adet 3.5 mm ses girişi bulunuyor.

Editörün Yorumu

Teknik özellikler göz önünde bulundurulduğunda AceMagic Retro X5'in küçük boyutuna rağmen çok güçlü bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Retro tasarımı bana nostaljik bir his veriyor ama içindeki güçlü donanım hem 3D modelleme ve yazılım geliştirme gibi yoğun güç gerektiren işlemler hem de CS 2 gibi oyunları oynamak için yeterli bir performans sağlıyor.