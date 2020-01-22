Adobe Servislerine Artık Apple Hesabı ile Giriş Yapılabiliyor

Dünyanın en yaratıcı yazılımlarının geliştiricisi Adobe, Creative Cloud ve diğer çeşitli uygulamaları için Apple ile Giriş Yap seçeneğini sunmaya başladı.

Apple ile Giriş Yap özelliği, kullanıcıların Apple Kimliklerini kullanarak uygulamalara ve web sitelerine hızlı, kolay ve daha gizli bir şekilde giriş yapmalarını sağlıyor. iOS 13 ile tanıtılan özelliği kullanan web sitelerine bir yenisi eklendi. Amerika merkezli dünyanın büyük grafik ve medya yazılımlarını üreten şirket olan Adobe, artık uygulamalarında Apple ile Giriş Yap seçeneğini sunuyor.

Kullanıcılar şimdiye kadar Adobe hizmetlerini kullanmak için Adobe hesabıyla veya alternatif olarak Facebook veya Google hesabıyla oturum açabiliyorlardı. Adobe hesabı açmak zaman almak dışında giriş bilgilerini hatırlama gerektirdiğinden çoğu kullanıcı Adobe ürünlerinde oturum açmak için Facebook veya Google hesaplarını kullanıyorlardı. Bu da Adobe’a kullanıcı etkinlikleri ve temel bilgiler gibi bazı kişisel verilere erişme fırsatı veriyordu. Apple, gizliliğe önem verdiğini söyleyen bir şirket olduğundan Apple ile Giriş Yap seçeneğinin diğerlerine göre daha güvenli ve hızlı giriş yöntemi olduğunu söyleyebiliriz.

Apple ile Giriş Yap özelliği, giriş yapma işlemini daha hızlı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kişisel bilgileri de güvende tutuyor. Şu anda Apple hesabıyla giriş yap, Adobe’nin 18 uygulamasında kullanılabiliyor. Apple ile Giriş Yap özelliği, iOS 13, iPadOS 13, macOS Catalina 10.15, watchOS 6 ve tvOS 13 üzeri sürüm çalıştıran Apple aygıtlarında kullanılabiliyor.