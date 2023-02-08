AFAD, Öncelikli Acil İhtiyaç Listesi Paylaştı!
Depremin yaralarını sarmak, ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde yardım ulaştırabilmek üzere AFAD, en öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı. İşte detaylar!
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 gibi iki büyük deprem sonrasında 10 il de büyük hasar aldı. Depremin üçüncü gününde deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan eşya ve malzemelerin olduğu bir liste AFAD tarafından paylaşıldı.
Bağışlarda Öncelikli Kabul Edilecek Listesi Açıklandı
10 ilin etkisinde kaldığı büyük yıkımın üçüncü gününde AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), bölgelere iletilmek üzere öncelikli olan ihtiyaç listesini paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan listedeki eşyalar için, illerin valilik ve kaymakamlık bünyesindeki sosyal yardımlaşma vakıflarına ve AFAD il müdürlüklerine başvuru yapılabileceği aktarıldı.
AFAD'ın paylaştığı öncelikli ihtiyaç listesi: pic.twitter.com/nbEv4NFBSG— BPT (@bpthaber) February 8, 2023
Paylaşılan öncelikli ihtiyaç listesi;
- Elektrikli ısıtıcı
- Büyük-küçük tüp
- Odun sobası, odun, kömür sobası
- Cep ısıtıcısı
- Powerbank
- Jeneratör
- Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont
- Kadın-erkek iç giyim ve çorap
- Kadın-erkek ayakkabı
- Kadın-erkek polar
- Kadın-erkek içlik
- Yağmurluk-panço
- Uyku tulumu-yastık
- Yatak ve nevresim takımı
- Tek kullanımlık tabak-bardak- çatal-kaşık
- Tava, ketıl
- Kavurm-barbunya-peynir konserve
- Çay-kahve
- Kaşar-peynir-zeytin
- Su-ekmek-hazır gıda
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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