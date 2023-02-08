AFAD, Öncelikli Acil İhtiyaç Listesi Paylaştı!

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 gibi iki büyük deprem sonrasında 10 il de büyük hasar aldı. Depremin üçüncü gününde deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan eşya ve malzemelerin olduğu bir liste AFAD tarafından paylaşıldı.

Bağışlarda Öncelikli Kabul Edilecek Listesi Açıklandı

10 ilin etkisinde kaldığı büyük yıkımın üçüncü gününde AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), bölgelere iletilmek üzere öncelikli olan ihtiyaç listesini paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan listedeki eşyalar için, illerin valilik ve kaymakamlık bünyesindeki sosyal yardımlaşma vakıflarına ve AFAD il müdürlüklerine başvuru yapılabileceği aktarıldı.

Paylaşılan öncelikli ihtiyaç listesi;