144Hz Ekranlı Telefon Tanıtıldı! 1.5K Çözünürlük ve Dahası

Ai+, yeni akıllı telefonu Nova 2 Ultra 5G'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazandı. İdeal batarya kapasitesi ve işlemci ile beraber gelen akıllı telefon, beş farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu da hemen hemen her tarza hitap ettiği anlamına geliyor.

Ai+ Nova 2 Ultra 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Maksimum Parlaklık: 2.500 nit

Yazılım: Android 16 tabanlı NxtQ OS

Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C

Dayanıklılık: IP64 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Çift SIM Desteği: Mevcut

Ai+ Nova 2 Ultra 5G Kaç mAh Batarya ile Gelecek?

Ai+ Nova 2 Ultra 5G, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Batarya kapasitesinin çok rahat bir şekilde bir günü çıkarmaya yardımcı olacağını söyleyebiliriz. Hatta çok sık akıllı telefon kullanmayanlar için 1,5 gün bile yeterli pil ömrü sunabilir. Elbette ki daha hızlı şarj desteğinin bataryaya göre düşük kaldığını belirtmek gerekiyor. Bu, şarj süresinin biraz daha yüksek olmasına neden olabilir.

Ai+ Nova 2 Ultra 5G'de Hangi İşlemci Var?

Akıllı telefon, MediaTek'in Dimensity 7400 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce Motorola Edge 60 Fusion, Nubia Neo 5 GT 5G ve Infinix GT 30 5G gibi akıllı telefonlarda da tercih edilen bu işlemci, Genshin Impact'i düşük ayarlarda oynamanız hâlinde 40-50 FPS elde etmenizi sağlıyor. Yüksek ayarlarda ise özellikle yoğun efektlerin ortaya çıktığı yakın dövüşlü kısımlarda 18-23 FPS arasında bir değer görebiliyorsunuz.

Ai+ Nova 2 Ultra 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Elbette ki çözünürlük tek başına görüntü kalitesini belirlemiyor ancak bize çekim kalitesi konusunda aşağı yukarı fikir verebilir. Arka taraftaki 50 megapiksel çözünürlüğündeki kamera, iyi koşullar altında ideal sonuç elde etmenize yardımcı olabilir. 8 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ise WhatsApp ve benzeri uygulamalarda diğer kişilerle görüntülü görüşmek için yeterli olacaktır.

Ai+ Nova 2 Ultra 5G Kaç GB RAM ve Depolama ile Geliyor?

Cihaz, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile sunuluyor. Depolama tarafında ise sadece 128 GB seçeneği mevcut. RAM kapasitesi ne kadar yüksek olursa aynı anda o kadar fazla işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 6 GB RAM, çok yoğun işlem gücü gerektiren uygulamaları kullanırken cihazın biraz zorlanmasına neden olabilir ancak 8 GB RAM kullanırsanız daha fazla uygulamayı sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Bu arada işletim sisteminin zaten depolama alanının önemli bir kısmını kullanacağını göz önünde bulundurursak 128 GB'lık depolama alanı biraz yetersiz kalabilir. Ek alana ihtiyaç duyanlar fotoğraf, video ve benzerleri için bulut depolama hizmeti kullanmayı düşünebilirler. Bu, cihazda ek alan elde etmeye yardımcı olacaktır.

Ai+ Nova 2 Ultra 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Android 16 tabanlı NxtQ OS ile beraber gelen yeni telefon, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. AMOLED ekran, LCD ekrana kıyasla daha canlı görüntüler elde etmenizi sağlayacaktır. Çözünürlük ise okumalar için ideal görünüyor. Öte yandan yenileme hızı da menüler arasında geçiş yaparken daha akıcı bir hissiyat elde etmeyi sağlayacaktır. Öte yandan kullanıcılar, yüksek parlaklık değeri sayesinde yoğun gün ışığı altında bile ekranı net şekilde görebilecektir.

Ai+ Nova 2 Ultra 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+ markası şu an tüm önceliğini Hindistan pazarına veriyor. Türkiye'de ise bir distribütör anlaşması bulunmuyor. Öte yandan diğer akıllı telefonları da şimdiye kadar Türkiye'de satışa sunulmadı. Tüm bunları göz önüne aldığımızda cihazın Türkiye'ye gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Ai+ Nova 2 Ultra 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Ai+ Nova 2 Ultra 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 16.999 rupi (8 bin 189 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu için 18.999 rupi (9 bin 152 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde başlangıç fiyatı 16 bin TL'yi bulabilir. Bu arada cihazın siyah, mavi, yeşil, mor ve kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile geldiğini de belirtelim.

Editörün Yorumu

Ai+ Nova 2 Ultra'nın tek üzücü yanının düşük depolama olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde özellikle ekran tarafında geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılayacak seviyede model. Ayrıca uygun bir fiyatı bulunuyor. Eğer Türkiye'de satışa sunulsaydı oldukça talep görebileceğini düşünüyorum. Tabii ki zaman ne gösterir bilinmez. Takdir edersiniz ki bir zamanlar da Xiaomi modelleri de Türkiye'de alınamıyordu. Daha sonra marka yönünü Türkiye'ye çevirdi ve bugün en iyi akıllı telefonlarına ulaşılabiliyor. Benzer durum ileride Ai+ için de geçerli olabilir.