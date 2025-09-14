AirPods Pro 3 Şaşırttı: AirTag’den Daha İyi Konum Takibi Yapabiliyor

Apple'ın kısa süre önce tanıttığı yeni kablosuz kulaklıkları AirPods Pro 3 hem ses kalitesi hem de özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Anlık nabız ölçebilen sensörü ve iki kat artırılmış aktif gürültü engelleme (ANC) gibi öne çıkan özelliklerinin yanı sıra kulaklığın sürpriz bir yeteneği de var.

AirPods Pro 3, şirketin tanıtım lansmanında da aktardığı gibi daha yüksek bir konum takibi performansına sahip .Bu etkileyici performansın ardında ise yakında piyasaya sürülecek yeni AirTag'lerde de kullanılacak U2 çipi yatıyor. Detaylar haberde.

AirPods 3 Pro, U2 Çipi Sayesinde Üç Kat Daha Uzun Konum Menziline Sahip

Bilmeyenler için Apple, AirPods Pro 2 ile kullanıcıların uzun süredir istediği bir özelliği kullanıma sunmuştu. Yeni kablosuz kulaklık ile birlikte Find My (Bul) uygulaması üzerinden kulaklık kutusunun konumu takip edilebilmeye başlandı. Şirket, bu özelliği kulaklık kutusuna yerleştirdiği U1 isimli geniş bant çipi ile hayata geçirmişti.

Şimdi ise AirPods Pro 3 ile bu özellik bir adım daha ileri taşınıyor. Yeni modelin şarj kutusunda, Apple'ın ilk kez iPhone 15 serisiyle tanıttığı U2 çipi kullanılıyor. Bu çip sayesinde kulaklıklarınızı en uzak mesafelerden bile hassas bir şekilde takip edebiliyorsunuz.

Teorik olarak, U2 çipinin U1 çipine göre tam üç kat daha uzun konum menziline sahip olduğu bildiriliyor. Yeni çipin genişletilmiş takip ağı, alışveriş merkezi gibi özellikle kalabalık veya büyük alanlarda kaybolan kulaklığınızı bulmanız için büyük bir avantaj sağlıyor.

Yeni AirTag Modelinde de Kullanılacak

U2 çipi, AirPods Pro 3'ün yanı sıra Apple'ın bir diğer yeni ürününde de yerini almaya hazırlanıyor. Söylentilere göre şirket, önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni AirTag modelinde de bu çipi tercih edecek. AirTag 2 olarak isimlendirilecek yeni GPS cihazının 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki siz AirPods Pro 3'ün konum takibi performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.