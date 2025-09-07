Apple'dan Sürpriz Ürün: Yeni Kulaklık Yakında Tanıtılacak!

Teknoloji dünyası 9 Eylül'de düzenlenecek yeni Apple lansmanını dört gözle beklerken markanın merakla beklenen yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3 ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yeni kablosuz kulaklığın ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Detaylar haberde.

AirPods Pro 3 Önümüzdeki Hafta Tanıtılacak

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, yıllardır teknolojiseverlerin merakla beklediği AirPods Pro 3 iPhone 17 serisi ile birlikte önümüzdeki hafta düzenlenecek Apple etkinliğinde resmen tanıtılacak.

Şimdiye kadar cihazın 2026 yılında piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Ancak görünüşe göre, 2022'de tanıtılan AirPods Pro 2'nin ardından yeni bir kablosuz kulaklık modeli için artık daha fazla beklememize gerek kalmayacak.

AirPods Pro 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Yayımlanan son raporlar yeni nesil AirPods Pro'nun bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Buna göre yeni cihaz, geçtiğimiz aylarda Apple tarafından piyasaya sürülen Powerbeats Pro 2 modeline benzer şekilde kalp atış hızı sensörüne sahip olacak. Kablosuz kulaklık bu sensör sayesinde tıpkı Apple Watch gibi anlık olarak nabız ölçebilecek.

Bunun yanı sıra kulaklığın, ses kalitesini ve bağlantı performansını iyileştirecek yeni bir H3 ses çipinden güç alacağı belirtiliyor. Ayrıca şarj kutusunun da önceki nesle göre biraz daha kompakt bir yapıda olacağı ve eşleştirme tuşunun kutu altına gizleneceği de ortaya atılan iddialar arasında.

Henüz tam olarak doğrulanmasa da yeni AirPods Pro 3'ün iinci nesil UWB (Ultra Wideband) çipiyle donatılacağı ve bu sayede Find My uygulaması üzerinden daha hassas konum takibi yapılabileceği söyleniyor. Son olarak Apple Intelligience ile duyurulan canlı çeviri özelliğinin yeni kulaklıklara uyumlu çalışması da muhtemel.

[Update] Apple is expected to launch AirPods Pro 3 in 2H25, while a more significant hardware upgrade with the IR camera-equipped model is anticipated in 2026.



[更新] 預期Apple將在2H25推出AirPods Pro 3。硬體升級更顯著、配備IR相機的AirPods機型將在2026年推出。 https://t.co/xRbp6jeNU3 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 7, 2025

Peki siz yeni AirPods Pro 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz "En İyi Bluetooth kulaklık Tavsiyeleri" listesini adını yazdırabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.