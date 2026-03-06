Çok Sevilen Üç Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Çok Oyunculu Oyun da Var

Simülasyon ve şehir kurma odaklı oyunları sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken üç oyun, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunların arasında diğer kişilerle oynayabileyeceğiniz çevrim içi çok oyunculu desteği olan bir oyun da mevcut. Her üçü de geniş bir oyuncu kitlesinin beğenisini kazanmış oyunlar arasında yer alıyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Cities: Skylines, Parkitect ve The Riftbreaker, Steam'de kısa bir süreliğine ücretsiz hâle geldi. Her üç oyun da 9 Mart 2026 saat 20.00'de yeniden ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları deneyebilirsiniz ancak bu sadece kampanya boyunca geçerli, süre dolduktan sonra oyunlara erişiminizi kaybedeceksiniz.

Parkitect 14.99 dolara (660 TL), Cities: Skylines normalde 20.99 dolara (924 TL), 14.99 dolara (660 TL) satılıyor. Güncel kurla üç oyunun toplam değeri, 2 bin 244 TL'ye denk geliyor. Oyunları belirtilen tarihte oynamanız hâlinde bu ücretleri ödemenize gerek yok ancak süre sona erdikten sonra üçünden birini denemek istediğinizde ya ödeme yapacak ya da ileride tekrar ücretsiz olana kadar beklemek zorunda olacaksınız.

Steam'de Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına kısa süreliğine ücretsiz olan oyunun adını yazın.

Oyunun üzerine basıp mağaza sayfasına gidin.

"Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

Cities: Skylines Fragmanı

Cities: Skylines Nasıl Bir Oyun?

Cities: Skylines, şehir kurma oyunları arasında yer alıyor. Oyuna sıfırdan bomboş bir araziyle başlıyorsunuz. Yollar, binalar ve çok daha fazlasını inşa ederek önce küçük bir kasaba elde ediyorsunuz. Oyunda arazinizi büyütmeye devam ettikçe büyük bir şehir hayalinize bir adım daha yaklaşıyorsunuz.

Cities: Skylines'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Home (64-bit) Windows 10 Home (64-bit) İşlemci Intel Core I7 930 / AMD FX 6350 Intel Core I7 2700K / AMD Ryzen 7 2700X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTS 450 (1 GB) / AMD R7 250 (2 GB) / Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) NVIDIA GeForce GTX 580 (1.5 GB) / AMD Radeon RX 560 (4 GB) DirectX Sürüm 9.0c Sürüm 11 Depolama 4 GB kullanılabilir alan 4 GB kullanılabilir alan

The Riftbreaker Fragmanı

The Riftbreaker Nasıl Bir Oyun?

Çevrim içi çok oyunculu strateji oyunları arasında konumlanan The Riftbreaker, üs kurma ve savunma oyunlarını sevenlerin ekran karşısından kalkamamasına neden olabilecek bir oyun. Ashley S. Nowak isimli bir bilim insanını yönetiyorsunuz. Çeşitl canlıları inceleyip maden ocakları, enerji santralleri ve dahasını kuruyorsunuz. Binaları yıkabiliyor, etrafı tam olarak bir savaş alanına dönüştürebiliyorsunuz. Oyunda ayrıca hava durumu ve çevresel faktörlerin oynanışa doğrudan etkisi bulunuyor.

The Riftbreaker'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel i5 gen 2 / AMD Bulldozer (4 çekirdek) Intel i7 gen 2 / AMD Ryzen RAM 8 GB RAM 12 GB RAM Ekran Kartı NVIDIA GTX 750 2GB / AMD R7 265 2GB NVIDIA RTX 2080 8GB / AMD Radeon 6800 DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 12 GB kullanılabilir alan 12 GB kullanılabilir alan Ses Kartı DirectX uyumlu ses kartı DirectX uyumlu ses kartı

Parkitect Nasıl Bir Oyun?

Parkitect, eğlence parkı kurup yönettiğimiz bir simülasyon oyunu. Kendi lunaparklarımızı tasarlayabiliyor, çeşitli eğlence araçları kurabiliyor, parkın finansal durumunu yönetiyoruz. Ayrıca ziyaretçilerin memnuniyetinden de sorumlu tutuluyoruz. Yollar, mağazalar, restoranlar ve çok daha fazlası ile parkı istediğiniz gibi tasarlıyorsunuz. Misafirler oldukça gerçekçi şekilde davranıyor. İhtiyaçların giderilmemesi durumunda beklentileri yerle bir oluyor. O yüzden her şeyiyle kusursuz bir parka ihtiyacınız oluyor.

Parkitect'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 7 veya daha yenisi Windows 7 veya daha yenisi İşlemci 2.3 GHz Intel i3 veya aynı seviyede işlemci 3.0 GHz Intel i5 ya da aynı seviyede işlemci RAM 4 GB RAM 6 GB RAM Ekran Kartı Shader Model 3.0 yetenekli (2016 sonrası güncel sürücülü kartlar) 2015 sonrası üretilmiş harici ekran kartı DirectX Sürüm 10 Sürüm 11 Depolama 2 GB kullanılabilir alan 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Cities: Skylines her zaman denemek istediğim bir oyun olmuştur. Normalde bu tarz oyunlar sevmesem de birkaç günlük ücretsiz oyun kampanyası merakımı gidermek için yeterli olacak. Öte yandan The Riftbreaker'ı daha önce hiç duymamıştım ama oyunun biraz kendine çektiğini söyleyebilirim. Muhtemelen Skylines'ın yan ısıra The Riftbreaker'ı da oynayacağım.