4 Oyun Bedava Dağıtılıyor! 1.282 TL Değerindeki Oyunları Kaçırmayın

Amazon, Luna (eski adıyla Prime Gaming) hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular böylece abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu dört oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Bu oyunlar sayesinde uzun süre eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Sunuyor?

Ashworld

Bo: Path of the Teal Lotus

Forgotten Realms: The Archives - Collection Three

Gunslugs 2

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Ashworld, Bo: Path of the Teal Lotus, Forgotten Realms: The Archives - Collection Three ve Gunslugs 2 yer alıyor. Listede yer alan bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın. Kampanya, Gunslugs 2 ve Ashworld için 18 Mart 2026, Bō: Path of the Teal Lotus için 18 Şubat 2026, Forgotten Realms: The Archives - Collection Three için 21 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Piksel grafikleriyle öne çıkan Ashworld, aksiyon ve macera oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Orangepixel tarafından geliştirilen yapımda karşımıza çıkan düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Çok başarılı şekilde tasarlanmış bölümlere sahip olan oyun, 2017 yılında piyasaya sürüldü.

Elle çizilmiş bölümlere sahip olan Bō: Path of the Teal Lotus, metroidvania oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yalnızca tek oyunculu moda sahip oaln oyun hem görselliği hem de atmosferi ile uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor. 2024 yılında iyasaya sürülen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.