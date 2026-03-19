Amazon, Zamanı Unutturan İki Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon, her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmayı sürdürüyor. Geçen hafta Total War: Rome 2 - Emperor Edition, Turmoi ve Veil of Darkness gibi oyunları ücretsiz olarak vererek oyuncuların memnuniyetini kazanan şirket, bu hafta ise size zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varamayacağınız iki adet oyunu hiçbir ücret ödemeden alma fırsatı sunuyor.

Amazon, Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?

Amazon, bu hafta Sir Questionnaire ve Rebel Galaxy oyunlarını bedava dağıtıyor. Normalde bu oyunların ne kadar değerli olduğu hakkında bilgi edinmek açısından Steam fiyatlarına da hızlıca bir göz atmakta fayda var. İlk oyun normalde Steam'de 2.99 dolara (132 TL), diğer oyun ise 19.99 dolara (885 TL) satılıyor. Bu da her iki oyunu da alırsanız 1.017 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor.

Bu oyunları almak için çok acele etmenize gerek yok. Amazon tıpkı diğer oyunlarda yaptığı gibi bu oyunları da almanız için size oldukça uzun bir süre veriyor. Öyle ki Sir Questionnaire 17 Haziran 2026'ya, Rebel Galaxy 18 Haziran 2026'ya kadar sunulmaya devam edilecek. Arada üç ay bir süre bulunuyor.

Sir Questionnaire Fragmanı

Sir Questionnaire Nasıl Bir Oyun?

Sir Questionnaire, aksiyon dolu oyunları sevenlerin pek ilgi duymayacağı ancak strateji oyunları ile içli dışlı olanların direkt kilitleneceği bir rol yapma oyunu. Oyun tamamen sizin temponuza göre şekilleniyor. Size seçenekler sunuluyor, siz de bunların arasından uygun olanı seçiyorsunuz. Reflekslerinizin ne kadar iyi olduğunun hiçbir önemi yok, rahat ve paniklemeden oynayabilirsiniz.

Birincil amacınız, el yazması kitabı tamamlamak. Karşılaştığınız yaratıkların zayıf yönlerini belirleyip kendiniz için bir avantaj olarak kullanıyorsunuz. Her yeni oyun, bir öncekinden daha zor oluyor. Yani genel olarak kolaydan zora doğru bir ilerleme söz konusu. Tabii ki zor görevler beraberinde önemli bir avantaj getiriyor. Ne kadar zorlu bir görevi yerine getirirseniz o kadar büyük ödül elde ediyorsunuz. O yüzden de seçimlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Sir Questionnaire'nin Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 7 ve üstü İşlemci 2.0 GHz hızında çift çekirdekli işlemci RAM 2 GB Ekran Kartı Intel HD 3000 veya üstü Depolama 200 MB kullanılabilir alan

Rebel Galaxy Fragmanı

Rebel Galaxy Nasıl Bir Oyun?

Rebel Galaxy, en iyi uzay oyunları arasında yer alıyor. Oyunda bir komutan olarak korsanlarla savaşıyor, anormallikleri araştırıyor, yabancılara yardım ediyor, savaştan kalan enkazları temizliyoruz. Ayrıca asteroitleri kazıp çıkararak eserler de keşfediyoruz. Rastgele oluşturulmuş bir haritaya sahip olduğu için keşfin sonu gelmiyor.

Rebel Galaxy'nin Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows XP / Vista / 7/ 8 / 10 Windows 7 / 8 / 10 İşlemci Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.8 GHz Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.8 GHz veya üstü RAM 2 GB 4 GB Ekran Kartı Shader Model 3.0 destekli, 512MB VRAM'e sahip ekran kartı Shader Model 3.0 destekli, 2 GB VRAM'e sahip ekran kartı DirectX Sürüm 9.0b Sürüm 11 Depolama 2 GB kullanılabilir alan 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Sir Questionnaire, saatlerimi severek feda edebileceğim türden bir oyun olsa da Rebel Galaxy'nin benim için çok daha ayrı bir yere sahip olduğunu belirtmeliyim. Oyunu biraz oynadıktan sonra gerçekten de çok emek verildiğini görebiliyorsunuz. Eğer bu tür oyunlara biraz da olsa ilginiz varsa muhtemelen ekran başından ayrılamayacaksınız.