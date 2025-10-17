Android 16 Güncellemesi Alacak OnePlus Telefonlar Belli Oldu!

Hemen hemen pek çok akıllı telefon üreticisi yeni Android 16 işletim sistemini cihazlarına uyarlama hazırlıklarını tamamladı. Bu vesileyle markaların yeni arayüzleri de birbiri ardına tanıtılmaya başlandı. Vivo'nun OriginOS 6 ve Oppo'nun ColorOS 16'sının hemen ardından OnePlus da merakla beklenen mobil arayüzü ile sahneye çıktı.

Çinli teknoloji devi kısa bir süre önce merakla beklenen OxygenOS 16'yı resmen tanıttı. Marka tanıtınım gecesinin ardından yeni büyük güncellemeye yönelik takvimini de paylaştı. Buna göre yeni OxygenOS 16 yakında çok sayıda OnePlus modeline ulaşacak. İşte tüm detaylar!

Hangi OnePlus Cihazları Android 16 Güncellemesi Alacak?

Global pazar için yayınlanan güncelleme takvimine göre, Android 16 tabanlı yeni OxygenOS 16 arayüzü 2026'nın ilk çeyreğine kadar 20 farklı telefon ve tablet modeline kademeli olarak ulaşacak. Güncellemelerin yayınlanacağı tarihler şu şekilde:

Kasım 2025

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

Aralık 2025

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3 5G

2026'nın İlk Çeyreği (Ocak-Mart)

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite.

Bu modellerle birlikte yakında tanıtılacak OnePlus 15'in de Android 16 ile kutudan çıkacağı duyuruldu. Ayrıca bölgesel farklılıklar nedeniyle güncelleme takviminde değişiklikler yaşanabileceğini de belirtmekte fayda var. Peki yeni OxygenOS 16 neler sunuyor?

OxygenOS 16 ile Birlikte Gelen Yenilikler

Şirketin "Intelligently Yours" (Zeki Seninle) sloganıyla lanse ettiği yeni arayüz, tasarımsal alandaki yeniliklerin yanı sıra pek çok yapay zeka özelliği ve performans iyileştirmesi ile birlikte geliyor.OxygenOS 16'nın temelini, telefonların kullanım biçimini kökten değiştirebilecek kişisel bir yapay zeka aracı olan Plus Mind oluşturuyor.

Ekran görüntüleri, notlar, hatırlatıcılar ve görsellerin toplandığı bir merkez olan Mind Space'in bir parçası olan bu araç, akıl yürütme yeteneğiyle görseller üzerinde yapacağınız düzenlemeleri verdiğiniz komutlarla sizin yerinize gerçekleştirebiliyor.

Plus Mind'in yanı sıra gelişmiş Google Gemini entegrasyonu ve bir dizi yeni yapay zeka özelliği OxygenOS 16 ile birlikte telefonlara geliyor:

AI Writer: Otomatik grafik, başlık ve özet oluşturabiliyor.

Otomatik grafik, başlık ve özet oluşturabiliyor. AI Scan: Kamerayı belgeler ve beyaz tahtalar için akıllı bir tarayıcıya dönüştürüyor.

Kamerayı belgeler ve beyaz tahtalar için akıllı bir tarayıcıya dönüştürüyor. AI Portrait Glow ve AI Perfect Shot: Fotoğrafları otomatik olarak iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Fotoğrafları otomatik olarak iyileştirmeye yardımcı oluyor. AI PlayLab: Metinden görüntü veya görüntüden videoya oluşturma yeteneğine sahip.

Bu özelliklerin yanı sıra yeni arayüz, Parallel Processing 2.0 adı verilen yeni sistemi sayesinde animasyonları ve diğer arayüz hareketlerini daha akıcı bir şekilde sunabiliyor. Tasarım cephesinde ise Flux Theme 2.0 isimli yeni tasarım dili ile beraber dokunmaya tepki veren hareketli duvar kağıtları ve adaptif derinlik efektleri geliyor.

Peki siz yeni OxygenOS 16 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.