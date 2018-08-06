Android P'nin İsmi Belli Oldu! İşte Yeni Android

Uzun süredir merakla beklenen sorunun cevabını belli oldu. Google yaptığı resmi açıklamayla birlikte Android P'nin ismini açıkladı. Google Blog adresi üzerinden yapılan açıklamadığı Android P'nin ismi, Android Pie olarak duyuruldu ve yeni sürüme dair bazı detaylar merak edenlerle paylaşıldı.

Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon işletim sistemi Android, Google tarafından üretilmesine karşın açık kaynak kodlu oluşuyla isteyen herkes tarafından kullanılabiliyor. Buna rağmen Google, her sene kendi içerisinde yaptığı kimi değişiklikleri işletim sistemine ekleyerek, Android’in yeni teknolojilere ve cihazlara ayak uydurmasını sağlıyor.

Her yeni Android sürümüne bir şekerleme ismi vermekte kararlı olan Google, geçtiğimiz senelerde yeni sürümün ismine dair resmi duyurudan önce birçok ipucu paylaşarak, o seneki isme dair fikir yürütülmesini sağlıyordu. Bu sene eski politikasından farklı olarak, Android P’nin ismine dair büyük reklam kampanyaları yürütmeyen şirket, kullanıcılarını bir hayli heyecanlandırsa da son günlerde Android P’nin Android Pistachio Ice Cream (Android Antep Fıstıklı Dondurma) şeklinde anılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Bugün yapılan açıklamayla birlikteyse yeni sürümün ismi gün yüzüne çıktı.

Android P’nin ismi ne oldu?

Google Blog adresi üzerinden yayınlanan yazıyla Android P’nin isminin Android Pie yani Android Turta olarak belirlendiği aktarıldı. Ayyuka çıkan birçok ismin ardından Google tartışmalara son noktayı koyarken, birçok kullanıcı Android Pie ismini oldukça beğendi.

İsimle birlikte yeni sürüme dair kimi detayları da paylaşan Google, Android Pie işletim sisteminin makine öğrenimi teknolojisi üzerine odaklandığını söyledi. DeepMind isimli yapay zeka şirketiyle yapılan ortaklık sonucunda Android Pie’da Adaptive Battery teknolojisinin yer alacağı, söylenen ilk yenilik oldu. Bu teknoloji sayesinde telefonunuzun kullanım alışkanlıklarınızı öğreneceği ve sizin kullanımınıza göre uygulamaları ayarlayarak, şarj tasarrufu yapacağı belirtildi.

Birçok başka yapay zeka destekli özelliğin Android Pie ile sisteme eklendiği dikkatlerden kaçmazken, yakın zaman sonra yeni işletim sistemine dair tüm detayların merak edenlerle paylaşılacağı ifade edilenler arasında yerini aldı. Daha fazla ayrıntı için ise Google Blog adresini ziyaret edebilirsiniz.