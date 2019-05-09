Android TV Kullanıcıları İçin Kötü Haber

Google geliştiriciler etkinliğine Android Q damgasını vurdu. Google I/O Etkinliği, birçok Google kullanıcısının yeni gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmasını sağladı. Konferansta; Google Siri gibi özelliklerden Android sistemlerine kadar hemen hemen tüm alanlarda yeni gelişmeler yaşandı.

Google platformunun Android TV ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması, uygulamanın kaldırılma ihtimalini ortaya çıkardı. Android TV, birçok kullanıcı tarafından en çok beğenilen uygulamalar arasında görülüyor.

Android TV geriden geliyor

Şu an için Android güncellemelerinin en yavaş ilerlediği uygulama Android TV uygulamasıdır Neredeyse en eski modeller bile Android 9 Pie güncellemesini alırken, Android TV henüz yeni yeni bu güncellemeyi alabildi. Şirketin Android TV ile ilgili aldığı kararda bunun etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.

Google’ın Android TV Müdürü Shalini Govil-Pai de buna benzer görüşlerini açıkladı. Android Q işletim sisteminin oldukça gelişmiş olduğu ve Android 9 Pie güncellemesini almayan uygulamalarda kullanılmayacağını ifade etti.

Google geliştiriciler konferansı, bütün Google ve Android uygulamalarının değişimlerini domine edecek. Eğer sizler de, Google veya Android kullanıyorsanız bu gelişmeler için bizi takipte kalın.