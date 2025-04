Bölgenizdeki Depremleri Anlık Görebileceğiniz Uygulamalar!

Bugün yaşanan İstanbul depreminin ardından ülkemizin en büyük afet gerçeklerinden biriyle burun buruna olduğumuzu yeniden anlamış olduk. İşte, okulda, parkta kısacası her yerde bu afet ile karşılaşmamız olağan. Bu sebeple konuyla ilgili olarak önlemlerimizi en iyi şekilde almalı ve depreme her an hazır olmalıyız. Ne yazıkki depremleri önceden kesin olarak tahmin etmek mümkün değil. Ancak sismik dalgaları takip etmek artık mobil uygulamalarla bile mümkün. İşte acil durumlarda ihtiyacınızı karşılayacak en iyi anlık deprem uygulamaları ve detayları...

En İyi Anlık Deprem Uygulamaları Listesi!

Deprem Bilgi Sistemi

eAfad

Deprem Ağı

LastQuake

Deprem Uygulamalarım

Deprem Bilgi Sistemi uygulaması listemizin birinci sırasında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri olan Deprem Bilgi Sistemi, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verilerini kullanarak hissedilme ihtimali yüksek olan depremleri kısa bir süre önceden bildiriyor. Ayrıca uygulama verileri 10 saniyede bir yenilenmekte. iOS ve Android linklerine ulaşabilirsiniz.

eAfad uygulaması da listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulama temelde acil durum anındaki önemli bilgileri iletiyor. Bunun yanında meydana gelen depremleri ve sismik olayları anlık olarak tüm detaylarıyla bildirim olarak kullanıcılara gönderiyor. Bu sayede anlık deprem uygulamaları listemizinde 2. sırasında yer alıyor. iOS ve Android linklerine ulaşabilirsiniz.

Deprem Ağı en kapsamlı deprem uygulamalarından biri olan Deprem Ağı global çapta çalışıyor. Dünya genelinde meydana gelen depremleri size bildiren uygulama bunun yanında konum olarak size yakın olan deprem anlarında belirlemiş olduğunuz kişilere SMS yollayarak bilgi vermekte. Uygulama içerisinde birçok farklı özelliğe de ulaşma imkanınız bulunmakta. iOS ve Android linklerine ulaşabilirsiniz.

LastQuake uygulaması da listemizde 4. sıranın sahibi oluyor. Yaşanan depremleri anlık olarak konum, derinlik, şiddet olarak bildiren uygulama sayesinde global çapta takip yapmanız mümkün. Bunun yanında uygulamayı kullananlar arasında sağladığı iletişim sistemi sayesinde yaşanan bir deprem anından sonra bölgedeki kullanıcıların bilgi vermesini, fotoğraf ve görüntü paylaşmasını da sağlıyor. iOS ve Android linklerine ulaşabilirsiniz.

Deprem Uyarılarım ise listemizin sonuncu sırasında yer alıyor. Uygulama sayesinde anlık olarak deprem takibi yapabilirken bunun yanında geçmişe dönük deprem bilgilerini de sizinle paylaşıyor. Konumunuzu anlık olarak takip eden uygulama yakınlarınızdaki depremleri de sizinle anlık olarak paylaşıyor. iOS ve Android linklerine ulaşabilirsiniz.