Anthem, ABD’de Şubat Ayının En Çok Satan Oyunu Oldu!

Yapımcı BioWare, inişli çıkışlı lansmanından sonra Anthem üzerinde düzeltmeler yapmakla uğraşıyor. Ancak görünüşe göre Anthem’le ilgili olarak endişelenilmesi gereken pek bir şey yok. NPD Group tarafından paylaşılan verilere göre, açık dünyalı nişancı oyunu Anthem, ABD’de Şubat ayında en çok satılan oyun olmayı başardı.

Şubat ayı birinciliğinin yanı sıra Anthem, Kingdom Hearts III’den sonra 2019’un en başarılı 2. oyunu konumunda yer alıyor. Dahası da var, bu başarı BioWare’in en iyi ikinci lansman ayı olarak da kayıtlara geçti. BioWare’in en iyi lansman ayı ise 2012’de Mass Effect 3’ün piyasaya sürüldüğü Mart ayı olmuştu.

Aslında Anthem’in bu başarıları elde etmesi çok da şaşırtıcı değil. Çünkü Electronic Arts (EA) zaten bir süredir oyunu geliştirmek için uğraşıyor ve ön sipariş almak için güçlü teşvikler sunuyordu. Anthem’in başarı durumunun asıl test edileceği ay ise Mart ayı olacak. Mart ayındaki satışlarda eğer keskin bir düşüş olursa, bu Anthem’in ivme kaybetmeye başladığı anlamına gelecek. Her şeye rağmen BioWare bunu, oyunu daha da geliştirip büyütmek ve daha önce vermiş olduğu yüksek vaatleri yerine getirmek için bir şans olarak görebilir.

Şubat ayı aynı zamanda Nintendo için de oldukça iyi bir ay oldu. Nintendo Switch’in Şubat ayındaki Dolar üzerinden satış rakamları, şirketin 2011 yılından bu yana en başarılı Şubat ayı ve bugüne kadarki en başarılı ayı olarak kayıtlara geçti. Üstelik donanım pazarındaki satışların bir önceki yıla göre yüzde 12 azalmasına rağmen Nintendo’nun başarılı olması dikkat çekici.

NPD bu başarıyı neyin getirdiğini açıklamasa da bu durum konsol sektörüne has bir başarı olabilir. Nintendo Switch’in sektörde daha genç, PS4 ve Xbox One’ın ise artık yaşlı olduğu söylenebilir. Kullanıcılar artık ufukta yeni bir şeylerin onları beklediğini bildikleri için belki de Sony ve Microsoft’a karşı daha gönülsüz olabilirler.