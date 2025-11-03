AnTuTu En Güçlü Orta Segment Telefonları Açıkladı

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Listenin tamamını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonların yer aldığı listede Realme'nin bir modeli zirvede konumlanarak büyük bir başarı elde etti.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Telefonlar (Ekim 2025)

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise orta segmentin en güçlü telefonları duyuruldu. Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Max işlemcisinden alan Realme Neo 7 SE, Antutu testinde 1 milyon 931 bin 641 puan alarak zirvede konumlandı. Telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunuyor.

iQOO Z10 Turbo ikinci sırada yer aldı. 1 milyon 915 bin 499 puan puana ulaşan telefon gücünü MediaTek Dimensity 8400 yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8400 işlemcisinden alan vivo Y300 GT, 1 milyon 909 bin 184 puan alarak üçüncü sırada yer aldı. G720 MC7 GPU'ya sahip olan telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Telefonda ayrıca 7.620 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

OPPO Reno 14, 1 milyon 495 bin 632 puana ulaşarak dördüncü sırada konumlandı. Telefonda MediaTek Dimensity 8350 işlemcisi mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.