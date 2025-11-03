En Güçlü Tabletler Belli Oldu! Zirvede Sürpriz Bir Model Var

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü Android tabletler belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm ve MediaTek'in amiral gemisi işlemcileri oluşturdu. Honor'un çok güçlü donanıma sahip bir modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, Xiaomi, vivo, iQOO ve Redmi marka tabletler de bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Ekim 2025)

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü tabletler duyuruldu. Zirvede Honor Magic 3 Pro 13.3 yer aldı. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) işlemcisinden alan tablet 4 milyon 149 bin 803 puana ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı. Tablet böylece zirvede konumlandı.

İkinci sırada 3 milyon 196 bin 855 puana ulaşan RedMagic Tablet 3 Pro yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Lenovo Legion Y700, AnTuTu testinde 3 milyon 170 bin 252 puana ulaşarak üçüncü sırada konumlandı. Bu tableti 3 milyon 93 bin 98 puan ile Xiaomi Pad 8 Pro takip etti. Bu tablette 9.200 mAh batarya kapasitesi ve Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin beşinci sırasında OPPO Pad 5 bulunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alan tablet2 milyon 923 bin 641 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 860 bin 926 puan ile Redmi K Pad, 2 milyon 844 bin 586 puan ile iQOO Pad 5 Pro, 2 milyon 844 bin 281 puan ile vivo Pad 5 Pro takip etti.