En Güçlü Tabletler Belli Oldu! Zirvede Sürpriz Bir Model Var
AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile beraber en güçlü Android tabletler belli oldu. Peki, ilk sırada hangi tablet yer aldı? İşte listenin detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Magic 3 Pro 13.3, AnTuTu testinde 4 milyon 149 bin 803 puan alarak zirvede konumlandı.
- RedMagic Tablet 3 Pro, 3 milyon 196 bin 855 puan ile ikinci sırada yer aldı.
- Lenovo Legion Y700, 3 milyon 170 bin 252 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.
AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü Android tabletler belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm ve MediaTek'in amiral gemisi işlemcileri oluşturdu. Honor'un çok güçlü donanıma sahip bir modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, Xiaomi, vivo, iQOO ve Redmi marka tabletler de bulunuyor.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Ekim 2025)
- Honor Magic 3 Pro 13.3: 4 milyon 149 bin 803 puan
- RedMagic Tablet 3 Pro: 3 milyon 196 bin 855 puan
- Lenovo Legion Y700: 3 milyon 170 bin 252 puan
- Xiaomi Pad 8 Pro: 3 milyon 93 bin 98 puan
- OPPO Pad 5: 2 milyon 923 bin 641 puan
- Redmi K Pad: 2 milyon 860 bin 926 puan
- iQOO Pad 5 Pro: 2 milyon 844 bin 586 puan
- vivo Pad 5 Pro: 2 milyon 844 bin 281 puan
- OPPO Pad 4 Pro: 2 milyon 524 bin 665 puan
- Xiaomi Pad 7 Ultra: 2 milyon 509 bin 229 puan
Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü tabletler duyuruldu. Zirvede Honor Magic 3 Pro 13.3 yer aldı. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) işlemcisinden alan tablet 4 milyon 149 bin 803 puana ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı. Tablet böylece zirvede konumlandı.
İkinci sırada 3 milyon 196 bin 855 puana ulaşan RedMagic Tablet 3 Pro yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Lenovo Legion Y700, AnTuTu testinde 3 milyon 170 bin 252 puana ulaşarak üçüncü sırada konumlandı. Bu tableti 3 milyon 93 bin 98 puan ile Xiaomi Pad 8 Pro takip etti. Bu tablette 9.200 mAh batarya kapasitesi ve Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.
AnTuTu tarafından paylaşılan listenin beşinci sırasında OPPO Pad 5 bulunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alan tablet2 milyon 923 bin 641 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 860 bin 926 puan ile Redmi K Pad, 2 milyon 844 bin 586 puan ile iQOO Pad 5 Pro, 2 milyon 844 bin 281 puan ile vivo Pad 5 Pro takip etti.