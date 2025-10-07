Apple'ın En Çok Sevilen Ürünleri: 5 Yıllık iPhone İlk Üçe Girdi!

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en çok sevilen Apple ürünleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16, listenin ortalarında yer alırken beş yıl önce satışa sunulan iPhone 12 Mini'nin ilk üçte yer alması şaşırttı. Peki, listenin ilk sırasında hangi iPhone modeli bulunuyor?

Kısa süre önce en güçlü Apple cihazları, en güçlü Android telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise Apple'ın en çok sevilen Apple ürünleri duyuruldu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. 2025 yılının eylül ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılan iPhone 17 Pro Max, yüzde 99,55 kullanıcı memnuniyeti oranı ile zirvede yer alarak önemli bir başarının altına imza attı.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Çok Sevilen Cihazları (Ağustos 2025)

iPhone 17 Pro Max (%99,55) iPad Air 4 (%96,88) iPhone 12 Mini (%95,69) iPhone SE 2 (%95) iPad Pro 4 12,9 inç (%94,91) iPad Air 5 (%93,75) iPhone 16 (%93,19) iPad Pro 5 12,9 inç (%93,16) iPhone 8 (%93,11) iPad Mini 5 (%92,96)

iPad Air 4 yüzde 96,88 kullanıcı memnuniyeti ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 95,69 kullanıcı memnuniyetiyle iPhone 12 Mini konumlandı. Gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alan telefonda Super Retina XDR OLED ekran, 4 GB RAM ve 2227 mAh batarya kapasitesi mevcut.

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin dördüncü sırasında iPhone SE 2 bulunuyor. Yüzde 95 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan telefon, 2020'de piyasaya sürüldü. Gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alan telefonda 1821 mAh batarya kapasitesi ve 3 GB RAM yer alıyor.

Beşinci sırada yüzde 94,91 kullanıcı memnuniyeti ile iPad Pro 4 12,9 inç konumlandı. Bu tableti yüzde 93,75 kullanıcı memnuniyeti ile iPad Air 5 takip etti. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 16 ise yüzde 93,19 kullanıcı memnuniyeti ile yedinci sırada yer aldı. Listede ayrıca iPad Pro 5 12,9 inç, iPhone 8 ve iPad Mini 5 de bulunuyor.