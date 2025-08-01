AnTuTu En Güçlü Android Telefonları Açıkladı

AnTuTu, 2025 yılının temmuz ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede Red Magic 10S Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Red Magic 10S Pro+, AnTuTu testinde 2 milyon 943 bin 537 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 893 bin 125 puan alan vivo X200 Ultra bulunuyor. Bu telefonda da Snadpragon 8 Elite mevcut.

Üçüncü sırada iQOO Neo10 Pro+ yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon AnTuTu testinde 2 milyon 889 bin 141 puan almayı başardı. Dimensity 9400+ işlemciye sahip vivo x200s ise 2 milyon 860 bin 875 puan ile dördüncü sırada konumlandı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Honor GT Pro, beşinci sırada yer aldı. Telefon testte 2 milyon 851 bin 956 puan aldı. Bu telefonu 2 milyon 722 bin 244 puan ile OnePlus Ace 5 Pro takip etti. Listenin tamamı şu şekilde:

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Temmuz 2025)