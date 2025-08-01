En Güçlü Tabletler Açıklandı! Zirvede Oyun Tableti Var

AnTuTu, 2025 yılının temmuz ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android tabletler belli oldu. Çok güçlü işlemciye sahip tabletlerin yer aldığı listede oyun tableti büyük bir başarının altına imza attı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan RedMagic Tablet 3 Pro, AnTuTu testinde 2 milyon 841 bin 103 puan alarak zirvede konumlandı. Bu tabletin küresel sürümü RedMagic Astra olarak isimlendirildi. İkinci sırada ise 2 milyon 836 bin 919 puan alan OPPO Pad 4 Pro yer aldı.

Üçüncü sırada OnePlus Pad 2 Pro bulunuyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan tablet AnTuTu testinde 2 milyon 814 puan 375 puan almayı başardı. Bu tableti 2 milyon 777 bin 272 puan ile Redmi K Pad takip etti.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Lenovo Legion Y700, 2 milyon 734 bin 796 puana ulaşarak beşinci sırada konumlandı. Altıncı sırada ise 2 milyon 628 bin 388 puan ile iQOO Pad 5 Pro yer aldı. Listenin tamamı şu şekilde:

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Temmuz 2025)