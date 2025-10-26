iPhone 17 Pro'nun Sevilen Özelliği iPad Pro'ya Geliyor!

Bildiğiniz üzere Apple, M5 işlemci setinden güç alan yeni modellerini geçtiğimiz hafta resmen piyasaya sürdü. Yeni M5 iPad Pro ve MacBook Pro özellikle sunduğu güçlü performans ve verimlilikleriyle şimdiden pek çok kişinin beğenisini topladı.

Tabii ki yeni işlemcilerin sunduğu bu yüksek performans beraberinde aşırı ısınma gibi problemleri de beraberinde getirebiliyor. İddialara göre Apple gelecek modellerinde bu tür sorunlarla karşılaşmamak için M6 iPad Pro'da sürpriz bir özelliğe yer verecek.

M6 iPad Pro, Buhar Odası (VC) Soğutma Sistemi İle Geliyor

Bilmeyenler için Apple, tabletlerindeki aşırı ısınma sorununu önlemek için 2024 yılında tanıttığı M4 iPad Pro modelinde işlemcide oluşan ısıyı cihazın gövdesine yaymayı sağlayan bir bakır ısı alıcısı kullanmıştı. Ancak görünen o ki şirket tabletlerinin performansını bir adım daha öteye taşımak için M6 çipli iPad Pro ile birlikte buhar odası temelli bir soğutma sistemini hayata geçirecek.

Bu teknoloji, ince ve kapalı metal bir odacıkta bulunan sıvının buharlaşıp cihazın iç yüzeyine yayılarak ısıyı dağıtması prensibiyle çalışıyor. Bu sayede işlemcide oluşan ısı cihazın tüm bölümlerine yayılabiliyor ve böylelikle daha yüksek ve sürekli bir performans sağlanabiliyor.

Apple, VC soğutma sistemini ilk olarak bu yıl tanıttığı iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde kullandı. Yeni modellerin bu özellik sayesinde yüksek işlem gerektiren görevlerde ve yoğun oyun seanslarında daha az ısındığı ve dengeli bir performans sergilediği gözlemleniyor.

M6 iPad Pro Ne Zaman Çıkacak?

Gerek yeni işlemcisi gerekse soğutma sistemi gibi yeni özellikleriyle şimdiden pek çok kişiyi heyecanlandıran M6 iPad Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceği teknoloji tutkunları tarafından merak ediliyor.

Henüz cihazın tanıtım tarihi netleşmese de Apple'ın iPad Pro için 18 aylık bir güncelleme benimsediği biliniyor. Bu nedenle yeni cihazın 2027 yılının ilkbahar aylarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.