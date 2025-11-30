Yeni iPhone İşlemcileri Ortaya Çıktı: İlklere İmza Atacaklar!

Apple, gelecek yıl tanıtılacak olan A20 ve A20 Pro yonga setleriyle mobil işlemci pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu yıl iPhone 17 serisi ile piyasaya sürülen A19 işlemcilerine kıyasla önemli bir performans ve verimlilik artışı sunması beklenen yeni çipler ile ilgili bazı önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Yeni A20 ve A20 Pro Neler Sunuyor?

Yeni işlemci serisinin en çarpıcı özelliği şüphesiz ki üretim süreci tarafında olacak. Yaklaşan yonga setlerinin çok büyük olasılıkla TSMC'nin 2nm süreci ile üretilmesi bekleniyor. Bu da yeni işlemcilerin 3nm süreci ile geliştirilen seleflerine kıyasla hem de daha verimli çalışacağı hem de daha yüksek performans sergileyeceği anlamına geliyor.

Apple'ın yeni çipleri ile ilgili bir diğer önemli bilgi ise sürpriz bir mimari değişikle beraber gelecek olmaları. İddialara göre A20 ve A20 Pro WMCM (Wafer-level Multi-Chi Module) isimli yeni bir mimariye geçiş yapacaklar. Bu yeni teknoloji daha öncesinde tercih edilen InFO mimarisinden farklı olarak GPU ve Neural Engine gibi birden fazla bağımsız kalıbı tek bir paket üzerinde birleştirilmesine imkan tanıyor.

Peki bu değişiklikler yeni çiplere ne tür avantajlar sağlıyor?

Tasarım Esnekliği: Apple farklı birimlerin birleştirilmesi sayesinde farklı CPU ve GPU çekirdeklerini kullanarak çeşitli çip konfigürasyonları oluşturabilecek.

Gelişmiş Ölçeklenebilirlik: WMCM, temel bir yapılandırma sunarak Apple'ın önce A20 ve A20 Pro'yu, ardından çok daha güçlü M6, M6 Pro ve M6 Max gibi masaüstü çiplerini tasarlamasına olanak tanıyacak.

Yükseltilmiş Verimlilik: Bileşenlerin tek bir kalıpta olmasından ziyade, birden fazla kalıbın daha sıkı entegrasyonu, güç tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu sayede CPU, GPU ve yapay zeka çekirdekleri, ihtiyaç duydukları göreve göre güç çekimi talep ederek verimli çalışabilecek.

Kolaylaştırılmış Üretim: WMCM'de kullanılan MUF (Molding Underfill) yöntemi, malzeme tüketimini ve süreç sayısını azaltıyor. Böylece A20 ve A20 Pro daha yüksek hacimde ve daha az kusurlu çiple üretilebilecek.

Mimarideki bu değişikliğin yanı sıra yeni çiplerin daha yüksek önbellek kapasiteleri ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Aktarılanlara göre A20 işlemcisi performans çekirdekleri için 8MB L2, verimlilik çekirdekleri için ise 4MB L2 ve 12MB SLC önbelleklere sahip olacak. A20 Pro ise performans çekirdekleri için 16MB L2, verimlilik çekirdekleri için 8MB L2 ve 36MB-48MB SLC önbellek kullanacak.

Hangi İşlemci Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

İddialara göre, Apple yeni serisi ile birlikte temel iPhone 18 modelini diğer modellerden ayrı olarak tanıtacak ve bunun yerine uzun zamandır beklenen ilk katlanabilir iPhone modelini diğer cihazlarla birlikte piyasaya sürecek.

Yeni katlanabilir telefonun serinin diğer amiral gemisi modeller gibi A20 Pro işlemcisine ev sahipliği yapacağı bildiriliyor. Eğer tüm söylentiler doğruysa iPhone 18 modelleri için eşleştirilen işlemciler şu şekilde olacak:

iPhone Air: Düşük performanslı A20 Pro işlemcisi (2 performans çekirdeği, 4 verimlilik çekirdeği ve 5 çekirdekli GPU)

Düşük performanslı A20 Pro işlemcisi (2 performans çekirdeği, 4 verimlilik çekirdeği ve 5 çekirdekli GPU) iPhone 18 Pro ve Pro Max: A20 Pro işlemcisi (2 performans, 4 verimlilik çekirdeği ve 6 çekirdekli GPU)

A20 Pro işlemcisi (2 performans, 4 verimlilik çekirdeği ve 6 çekirdekli GPU) Katlanabilir iPhone (iPhone Fold): A20 Pro işlemcisi (2 performans, 4 verimlilik çekirdeği ve 6 çekirdekli GPU)

A20 Pro işlemcisi (2 performans, 4 verimlilik çekirdeği ve 6 çekirdekli GPU) iPhone 18: A20 işlemcisi (2 performans çekirdeği, 4 verimlilik çekirdeği ve 5 çekirdekli GPU)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni işlemci serisi ile birlikte başka hangi yenilikleri hayata geçirmeli? Yorumlarda buluşalım.