Apple Animoji Özelliğini Çalmış Olabilir

Apple’ın geçtiğimiz ayki lansmanında tanıttığı Animoji özelliğinin, daha önce bir ABD vatandaş tarafından patenti alındığı iddia edildi. Hatta bu sebepten dolayı Japonya’da yaşayan ABDli patent sahibi Apple’a dava açtı.

iPhone X ile gelecek olan Animoji özelliği bir hayli beğenilmişti. Cihazın kamerasında yer alan TrueDepth özelliği sayesinde emojileri yüz mimiklerinize göre hareket ettirebildiğiniz Animoji’nin esasında kişisel bir emoji ortaya çıkarmak bulunuyor. Bundan dolayı pek çok akıllı telefon kullanıcının hoşuna giden bu özelliğin, aslında Apple tarafından ortaya çıkmadığı söyleniyor.

Enrique Bonansea isimli vatandaş tarafından 2015 yılında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nden patentlenen Animoji özelliğinin uygulaması ise toplamda 18 bin kişi tarafından indirilmiş durumda. Bu özelliği iPhone X’de kullanmak isteyen Apple, isim hakları konusunda ilk başta yapımcıyla anlaşma sağlamak istedi. Ancak anlaşmak istemeyen Enrique Bonansea, Apple’ın teklifini reddetti. Fakat Apple şirketi yine de Animoji ismiyle kullanıcılara tanıtımını yaptı.

Apple’a bu konuda dava açan Bonensea, Animoji isminin haklarına ve şirket tarafından elde edilecek kâra gözünü dikti. Hangi tarafın haklı olduğunu kısa zamanda mahkeme söyleyecek.