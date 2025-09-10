Apple Watch Series 9 Kullanıcılarına Müjde: Yeni Özellikler Geliyor!

Apple, Awe Dropping etkinliğinde en yeni ürünlerini tanıttı. iPhone 17 serisinden yeni akıllı saatlere kadar birçok ürün ile kullanıcıları heyecanlandıran teknoloji devinin etkinliğinde en çok öne çıkan özellik ise sağlık takibi oldu. İyi haber şu ki bu özelliklerden mevcut akıllı saatinizle de yararlanabileceksiniz.

Apple'ın Yeni Sağlık Özellikleri, Eski Modellerde Kullanılabilir

Apple'ın tanıttığı en yeni sağlık özelliği hipertansiyon bildirimleri, Apple Watch Series 9 ve daha yeni Series modelleri ile Apple Watch Ultra 2'ye de geliyor. watchOS 26 ile çıkacak olan özellik, hipertansiyon belirtileri tespit edildiğinde kullanıcıların uyarılmasını sağlıyor.

En büyük sağlık sorunlarından biri olan hipertansiyon, kalp krizi, inme ve benzerlerinin başlıca sebeplerinden biri olduğu için büyük önem taşıyor. Apple da ciddiye alınması gereken hipertansiyonun kritik sağlık sorunlarına yol açmaması için hipertansiyon bildirimleri sunacak. Bu bildirimler, damarların kalp atışına nasıl tepki verdiğini belirlemek üzere optik kalp sensöründen gelen verileri kullanıyor.

Yeni özellik, 30 günlük dönemler içinde çalışarak hipertansiyon belirtilerinin süreklilik göstermesi hâlinde kullanıcılara bildirim gönderiyor. Böylece kullanıcılar sadece Apple Watch kullanarak önemli sağlık sorununa dair bilgi sahibi olup harekete geçebiliyor. Apple, Apple Watch sayesinde ilk yıl içinde teşhis edilmemiş hipertansiyonu olan 1 milyondan fazla kişiye bildirim gönderileceğini tahmin ediyor.

Apple'ın yeni uyku skoru da birçok eski Apple Watch'la beraber Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3'te kullanılabilecek. Bu özellik, gece uykusu için 100 üzerinden bir puan veriyor. Puanlama ise uyku süresi, uyuma saatinin değişkenliği ve uykudan ne sıklıkla kalktığına bağlı olarak yapılıyor.

Tekrardan belirtmiş olalım: Bu özellikler, 15 Eylül'de Apple WatchOS 26 ile gelecek. İşletim sisteminin en yeni sürümü, sağlık özelliklerinin yanı sıra gerek tasarım gerek işlevsellik gerek optimizasyon bakımından kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacak.