Apple HomePod'un Çıkış Tarihi Sonunda Belli Oldu

Apple'ın geçen sene tanıttığı Siri destekli akıllı hoparlörü HomePod'un çıkış tarihi sonunda belli oldu. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında piyasaya sürülmesi gereken, ancak çeşitli sorunlar nedeniyle ertelenen HomePod, 9 Şubat 2018 tarihinde raflardaki yerini alacak.

Apple, uzun zamandır beklenen HomePod'un 9 Şubat günü piyasaya çıkacağını doğruladı. 26 Ocak Cuma günü ABD, İngiltere ve Avustralya'da ön siparişe açılacak cihaz, bu bahar aylarında ise Fransa ve Almanya'da satışa sunulacak.

Çıkış tarihi tam bir yılan hikayesine dönen HomePod, ilk olarak Haziran 2017'de Worldwide Developers Conference'da gün yüzüne çıkmıştı. HomePod birkaç ay gecikse de, Apple cihazda herhangi bir değişiklik yapmış gibi görünmüyor. Peki, Apple'ın HomePod'u kullanıcılara neler sunuyor?

Apple HomePod Neler Sunuyor?

HomePod, 349 dolarlık fiyatıyla Google ve Amazon'un akıllı hoparlörlerinden önemli ölçüde daha pahalı. Cupertino merkezli teknoloji devi, HomePod'un piyasadaki en gelişmiş akıllı hoparlör olduğunu ve bu nedenle farklı bir ligde oynadığını söylüyor. Apple'ın 'farklı lig'den kastının, Sonos gibi üst düzey kablosuz hoparlörler üreten şirketler olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Apple, HomePod'un Amazon ve Google'ın akıllı hoparlörleriyle kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyor.

Siri ile uyumlu olarak çalışan HomePod, kullanıcıların komutlarını dinleyip cevap verdiği gibi, evdeki akıllı ev aksesuarlar ile entegre bir şekilde çalışabiliyor. Sahip olduğu sensörler sayesinde kullanıcıların bulundukları ortama göre ses yoğunluğunu azaltıp, artırabilen akıllı hoparlör, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. HomePod, Apple Music ile tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte Spotify gibi diğer dijital müzik platformlarını destekleyecek mi henüz belli değil.

Sonuç olarak Apple, HomePod ile pazarda lider konumda bulunan Amazon'un 'Echo'sunu alt edecek mi bilinmez ancak rekabeti bir hayli kızıştıracağı kesin.