Apple'ın Kurucusu Steve Jobs, Hala Hayatta Olabilir

Steve Jobs yaşıyor mu? Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın halen yaşadığı iddia edildi. 2011 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Steve Jobs hakkında çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafa göre, Steve Jobs halen yaşıyor. Mısır'da çekilen bir fotoğraf Steve Jobs'ın halen hayatta olabileceği iddialarını arkasında getirdi.

Fotoğraftaki kişi Apple'ın kurucusu olan Steve Jobs'a çok ama çok benzemekte. Fotoğraftaki kişide bir adet kol saati ve gözlük bulunmakta. Fotoğraftaki kişi ile Steve Jobs arasındaki özellikler benzerlik taşımakta. Steve Jobs da bildiğiniz üzere gözlük kullanmaktaydı ve sakal bırakmaktaydı.

İlk olarak Facebook'ta ve ardından da Reddit'de paylaşılan görseldeki kişinin kim olduğu bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Steve Jobs'ın halen hayatta olduğunu bazıları ise resimdeki kişinin Steve Jobs olmadığını söylemekte.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu Steve Jobs'ın Mısır'da inzivaya çekildiğini ve sahte bir ölüm kurguladığı ifade ediyor. Komplo teorisyenleri de fotoğraftaki kişinin Steve Jobs olduğunun altını çizmekte ancak sadece bir fotoğraftan başka delil bulunmamakta.

Fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmiyor. Steve Jobs'ın ailesi sosyal medyada gündem olan fotoğraf hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Tüm bu söylentiler sosyal medyada paylaşım rekoru kırmakta.