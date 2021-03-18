Apple iPad Pro 2021 Özellikleri Sızdırıldı

Apple tarafındaki sızıntılar ve söylentiler, şirketin yeni nesil iPad Pro üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü işaret ediyor. Nitekim son sızıntılarla birlikte Apple iPad Pro 2021 Özellikleri belli olmuş olabilir. Peki ama yeni model kullanıcılara neler vaat edecek?

Tıpkı son nesilde olduğu gibi, bu sene tanıtılması beklenen yeni nesilde de hem 11 inç hem de 12.9 inç olarak iki farklı boyutlandırmanın sunulması bekleniyor. Peki ama son nesil iPad Pro zaten yeteri kadar iyi iken, üzerine daha ne ekleyebilirsiniz?

Apple iPad Pro 2021 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11 inç / 12.9 inç

11 inç / 12.9 inç Ekran Teknolojisi: Mini LED

Mini LED İşlemci: Apple A14X

Apple A14X Bağlantı Yuvası: Thunderbolt Protokolü

Bu noktada en büyük yeniliklerden birisi, ekran tarafında yaşanacak gibi gözüküyor. Bu kapsamda yeni iPad Pro modellerinde Mini LED teknolojisinin kullanılacağı iddia ediliyor. Mini LED, LCD panellere nazaran daha yüksek renk yelpazesi, daha yüksek kontrast değerleri ve daha iyi siyahlar sunuyor. Öte taraftan bazı sızıntılara göre Mini LED teknolojisi sadece 12.9 inç varyantında yer alabilir.

Bununla birlikte performans noktasında da önemli bir artış söz konusu olabilir. Nitekim hem 11 inç varyantında hem de 12.9 inç varyantında Apple A14X işlemci bulunacak. Söz konusu işlemci hakkında bilinen detaylar kısıtlı olsa da, A14 Bionic'in geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu düşünebilirsiniz.

Tabii ki bu iki yükseltmenin yanında irili ufaklı çeşitli yükseltmeler de görmemiz mümkün ancak beklentilerinizi çok da yukarıda tutmamanızı tavsiye ederim. Muhtemelen yeni modeller, 2020 yılındaki modellere nazaran çok ciddi farklar sunmayacaktır.

iPad Pro 2021 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Aynı sızıntılardan yola çıktığımızda iPad Pro 2021 modellerinin Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çevrim içi etkinlik ile birlikte tanıtılmasını bekliyoruz. Bulunduğumuz noktada Apple'dan konu hakkında bir açıklama bulunmuyor ancak iddialar doğru ise önümüzdeki günlerde bazı resmi açıklamalar göreceğizdir.

Peki siz iPad Pro 2021 modellerinden neler bekliyorsunuz? Sizce yeni modellerde olmazsa olmaz yükseltmeler neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.