Apple'ın Yüzü Gülüyor: iPhone 17 Satışları Açıklandı!

Apple’ın yeni akıllı telefonlarıyla ilgili yeni raporlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16 serisi, beklentilerin altında kalan satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak teknoloji devinin bir ayı aşkın süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisi tam tersine büyük bir çıkış yaparak beklentileri fazlasıyla aşmayı başardı.

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint’in paylaştığı son verilere göre iPhone 17 ailesi özellikle ABD ve Çin’de gösterdiği performansla selefini geride bıraktı. Yeni modeller iPhone 16 serisine kıyasla çok daha güçlü bir talep görüyor ve satışlarda açık ara öne çıkıyor. İşte ayrıntılar...

iPhone 17 Serisi, iPhone 16 Serisini Geride Bıraktı

Kaynağa göre iPhone 17 serisi, Çin ve ABD’de satışa sunulduktan sonraki ilk 10 günde iPhone 16 serisine kıyasla yüzde 14 daha fazla sattı. Bu yükselişin başrolünde ise giriş seviyesi iPhone 17 yer aldı. Standart iPhone 17, serinin toplam satışlarının yüzde 22’sini oluşturdu. iPhone 16’da bu oran yüzde 19’du. Yani temel model selefine göre yüzde 31’lik ciddi bir satış artışı yakaladı.

Serinin demir başı her zamanki gibi iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri oldu. Bu iki cihaz toplam satışların yüzde 75’ini sırtladı. Apple'ın en hafif ve en ince telefonu olan iPhone Air ise satışlardan sadece yüzde 3 pay alabildi. Ultra inceliğiyle dikkat çekmesine rağmen beklenen düzeyde ilgi görmedi.

Standart iPhone 17’nin öne çıkmasının ise birkaç nedeni var. Kullanıcılar cihazın fiyat/performans konusunda selefinden çok daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Zira model selefine göre daha güçlü bir işlemciyle geliyor, 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran sunuyor ve özçekim kamerası da belirgin şekilde iyileştirilmiş durumda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.