Apple Onayı Verdi! iPhone Fold İçin Kritik Gelişme

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold için geri sayım resmen başladı. Yıllardır teknoloji dünyasının merakla beklediği kitap formundaki bu cihaz, nihayet kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler ise cihazın tanıtımına çok az bir zaman kaldığını açıkça gösteriyor. İşte detaylar…

iPhone Fold, Ön Üretim Aşamasına Girdi

Sektör kaynaklarına göre gelecek yıl satışa çıkması beklenen iPhone Fold’un mühendislik doğrulama ve ön seri üretim aşamasına girdiği iddia ediliyor. Ürünün piyasaya sürülmeden önce geçtiği bu son kritik aşamada cihaz, tasarımdan donanıma kadar baştan aşağı kapsamlı şekilde test ediliyor.

Öte yandan Apple’ın üretim ortaklarının da cihaz için hazırlıklara hız verdiği belirtiliyor. Bu fabrikaların Apple’dan onay gelmesiyle birlikte iPhone Fold parçalarını montaj hatlarına gönderebilmek için stok yapmaya başladığı söyleniyor.

Apple’ın gelecek yıl iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini de tanıtması bekleniyor. Bu iki modelin Eylül 2026’da duyurulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan önceki söylentiler, iPhone Fold’un Apple’ın iPhone tanıtım takvimini kökten değiştirebileceğini gösteriyor.

Şirket yıllardır yeni iPhone ailesinin tüm modellerini tek bir etkinlikte tanıtıyordu. Ancak bu kez temel iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 18e modellerinin 2027’nin ilk yarısında ayrı bir etkinlikle duyurulması bekleniyor. Bunu hep birlkte göreceğiz.

Beklenen iPhone Fold Özellikleri

Mevcut iddialara göre iPhone Fold, 5,5 inçlik bir dış ekran ve 7,8 inçlik katlanabilir bir iç ekranla gelecek. Rakip katlanabilir modellerin aksine iç ekranda herhangi bir kat izi bulunmayacağı, bunun da rakiplere kıyasla önemli bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

Katlanabilir iPhone’un TSMC’nin 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A20 Pro işlemciden güç alacağı ve 12 GB RAM ile geleceği ifade ediliyor. Ayrıca cihazda silikon-karbon batarya teknolojisinin kullanılacağı, bu sayede batarya kapasitesinin oldukça yüksek olacağı söyleniyor. Son olarak 24 MP çözünürlüğünde bir ekran altı kamera da beklenen iPhone Fold özellikleri arasında.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.