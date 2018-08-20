Apple Mağazasında Patlayan Tablet 3 Kişiyi Yaraladı

Akıllara durgunluk veren olay Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yaşandı. Şehrin işlek caddelerinden bir tanesinde bulunan Apple Store’da patlayan iPad üç kişinin yaralanmasına sebep oldu. Hastaneye kaldırılan üç kişinin durumlarının ise ağır olmadığı söylendi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple’ın başına hiç tahmin etmediği bir şey geldi. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan mağazasında patlayan tablet, üç çalışanın yaralanmasına sebep oldu. Hollanda’da basınında çıkan haberlerde, iPad patlaması sonucu 3 çalışanın nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi. Mağazaysa patlamanın ardından bir süreliğine tahliye edildi.

Olay üzerindeki incelemelerin sürdüğü dile getirilirken, yaşananlar iPad bataryasındaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Apple konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, yaşananlar sonrasında hastaneye kaldırılan çalışanın durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Patlayan iPhone ve iPad’ler daha önce de gündeme gelmişlerdi. Telefon veya tabletlerin uzun süre güneş altına kalmalarından sonra yaşanan patlama olayları, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti. Yaşanan en vahim olaylardan biriyse Hindistan’da yaşanmış ve patlayan iPhone 7, içinde bulunduğu arabayı da küle çevirmişti.