Apple Music'e de Zam Geliyor

Ülkemizdeki App Store fiyatlarına zam yapacağını açıklayan Apple, (detaylar aşağıdaki haberimizde) bununla yetinmedi. Spotify'a rakip olarak çıkardığı müzik servisi Apple Music'e de zamların kapıda olduğunu açıkladı.

Apple, bugün Apple Music abonelerine gönderdiği e-postada 25 Şubat'tan itibaren fiyatların artacağını kullanıcıları ile paylaştı. Apple'ın paylaştığı yeni fiyatlara göre; aylık abonelik 9,99 TL'den 13,99 TL'ye, yıllık abonelik 99 TL'den 139 TL'ye, aile paketi 14,99 TL'den 20,99 TL'ye yükselecek.

Fiyatlarında yaklaşık %40 oranında artış yapacak olan Apple'ın böyle bir zam yapması bize garip geldi. En büyük rakibi Spotify ile yarış içerisindeyken ve abone sayısı farkı 40 milyon civarındayken zam yapmak mevcut kullanıcıları da Spotify'a geçmeye zorlayabilir.

Apple'ın şu an tek avantajı, yıllık abonelik fiyatlarında Spotify'a göre daha cazip fiyat sunması. Spotify için yıllık 167,85 TL ödenmesi gerekirken Apple Music için 139 TL ödenmesi gerekiyor.