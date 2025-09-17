iPhone 17 Serisi Apple'a Yaradı! Piyasa Değeri Arttı

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği “Awe Dropping” etkinliğinde iPhone Air, iPhone 17 serisi, Watch Series 11, Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3 modellerini tanıttı. Yeni cihazlar sundukları teknik özelliklerle öne çıkarken, geçen yılki modellere kıyasla çok daha fazla ilgi gördü. Bu da Apple’a yönelik beklentileri yükseltti. Etkinliğin ardından şirketin piyasa değerinde de gözle görülür bir artış yaşandı. İşte ayrıntılar...

iPhone 17 Sonrası Apple Piyasa Değeri Arttı

Apple’ın piyasa değeri 13 Eylül’de 3,47 trilyon dolar seviyesindeydi. Ancak yalnızca birkaç gün içinde yani 17 Eylül’de bu rakam 3,55 trilyon dolara yükseldi. Gelen bilgilere bu hızlı artışın en büyük nedenlerinden biri iPhone 17 serisinin piyasada yarattığı güçlü beklenti ve yoğun ilgi oldu. Yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte yatırımcı güveninin arttığı, bunun da doğrudan şirketin değerine yansıdığı belirtiliyor.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka Piyasa Değeri 1 NVIDIA 4,152 trilyon dolar 2 Microsoft 3,790 trilyon dolar 3 Apple 3,547 trilyon dolar 4 Alphabet (Google) 3,021 trilyon dolar 5 Amazon 2,463 trilyon dolar 6 Meta Platforms 1,950 trilyon dolar 7 Broadcom 1,644 trilyon dolar 8 Saudi Aramco 1,553 trilyon dolar 9 TSMC 1,363 trilyon dolar 10 Tesla 1,359 trilyon dolar 11 Berkshire Hathaway 1,064 trilyon dolar 12 JPMorgan Chase 857,37 milyar dolar 13 Oracle 851,37 milyar dolar 14 Walmart 836,55 milyar dolar 15 Tencent 768,47 milyar dolar 16 Eli Lilly 684,05 milyar dolar 17 Visa 669,06 milyar dolar 18 Mastercard 538,76 milyar dolar 19 Netflix 521,53 milyar dolar 20 Exxon Mobil 490,74 milyar dolar

Not: Bu haberde anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.