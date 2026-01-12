Apple ve Google Anlaştı: Gemini Destekli Yeni Siri Geliyor!

Teknoloji dünyasında uzun süredir konuşulan dedikodular nihayet resmiyete kavuştu. Apple kendi yapay zeka çalışmalarındaki eksiklikleri gidermek adına yenilenen Siri asistanı için Google'ın güçlü yapay zeka modeli Gemini'den destek alacağını resmen onayladı.

Peki bu büyük iş birliği ne ifade ediyor? Google bu anlaşmadan ne kadar kazanacak ve en önemlisi Gemini destekli yeni Siri hangi özelliklere sahip olacak? İşte detaylar!

Apple, Gemini Anlaşması İçin Google'a Yılda 1 Milyar Dolar Ödeyecek

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Apple'ın yaşanan aksilikler nedeniyle uzun bir süredir ertelenen yapay zeka destekli Siri için Google ile masaya oturduğu ortaya çıkmıştı. Şirketin kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre teknoloji devleri anlaşmayı tamamladı ve Siri için güçlerini birleştirmeye karar verdi.

Anlaşma kapsamında Google'ın özel olarak geliştireceği bir Gemini modeli Apple'ın hizmetine sunulacak. İddialara göre şirket bu teknoloji transferi karşılığında Google'a yıllık 1 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Gemini Destekli Siri Neler Sunacak?

Aktarılanlara göre Siri çalışmalarında kullanılacak Gemini modeli toplamda 1.2 trilyon parametreye sahip olacak. Bilmeyenler için parametre sayısı bir yapay zeka modelinin karmaşıklığını ve öğrenme kapasitesini ifade etmek için kullanılıyor. Yani parametre sayısı ne kadar yüksekse model o kadar fazla bilgi depolayabilir ve o kadar karmaşık görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebilir.

Karşılaştırmak gerekirse 1.2 trilyonluk Gemini, Apple'ın halihazırda Siri için bulutta kullandığı 1.5 milyar parametreli modele kıyasla devasa bir güç artışı anlamına geliyor. Peki söz konusu model sahip olduğu gücüyle Siri'de neleri değiştirebilecek?

Apple Intelligence çatısı altında yeniden tasarlanan Siri temel olarak üç ana bileşenden oluşacak.

Sorgu Planlayıcı: Siri'nin karar mekanizması olan bu katman kullanıcının isteğini en verimli şekilde nasıl yerine getireceğine karar verecek. Web araması mı, kişisel veriler mi yoksa üçüncü taraf bir uygulama mı kullanılacak? Bu kararı Google'ın Gemini modeli yönetecek.

Siri'nin karar mekanizması olan bu katman kullanıcının isteğini en verimli şekilde nasıl yerine getireceğine karar verecek. Web araması mı, kişisel veriler mi yoksa üçüncü taraf bir uygulama mı kullanılacak? Bu kararı Google'ın Gemini modeli yönetecek. Özetleyici: Apple Intelligence'ın temel taşlarından biri olan bu özellik bildirimleri, web sayfalarını veya ses kayıtlarını özetlemek için kullanılacak. Bu özellik de Gemini altyapısından güç alacak.

Apple Intelligence'ın temel taşlarından biri olan bu özellik bildirimleri, web sayfalarını veya ses kayıtlarını özetlemek için kullanılacak. Bu özellik de Gemini altyapısından güç alacak. Bilgi Arama Sistemi: Siri, genel kültür soruları veya bilgi testi gibi konularda ChatGPT veya web sonuçlarına başvurmadan yanıt verebilecek. Apple, bu kısmı kendi cihaz içi dil modelleriyle çözecek.

Bu ve bunun gibi daha fazla yeniliğin 2026nın ilk yarısında yayınlanacak iOS 26.4 güncellemesi ile birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bununla birlikte anlaşmanın en kritik detayı ise gizlilik protokollerinde yatıyor. İddialara göre Google'ın modeli, yalnızca Apple'ın kendi sunucu altyapısı üzerinde çalışacak. Bu da kullanıcı verilerinin Google'a aktarılmadan, tamamen Apple Private Cloud Compute güvencesi altında ve şirket sınırları içerisinde kalması anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gemini destekli Siri projesi başarılı olacak mı? Yorumlarda buluşalım.