Herkes Bu Oyunu Oynuyor! 2025'in En Popüler Oyununa Fark Attı

Embark Studios tarafından geliştirilen Arc Raiders, 2025 yılının en popüler oyununu geride bıraktı. İlk olarak 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürüldüğünde listeleri altüst eden Battlefield 6, Embark'ın oyunu ile rekabet etmekte oldukça zorlanıyor. Öyle ki rakip oyun kendinden dört kat daha fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Battlefield 6 Yerine Arc Raiders Tercih Ediliyor

Arc Raiders, SteamDB verilerine göre son 24 saat içinde en fazla 420 bin 308 oyuncu sayısına ulaştı. Son iki ay özelinde ele alındığında ise bu sayının 481 bin 966 olduğunu görüyoruz. Steam'de en çok satılan oyunlar listesinde de haftalardır zirvedeki konumunu koruyan oyun ile Battlefield 6 arasında devasa bir fark oluştu.

Battlefield 6, son 24 saatte en fazla 118 bin 60 oyuncu sayısına ulaştı. Şu an itibarıyla Arc Raiders 173 bin 941, Battlefield 6 ise 52 bin 108 oyuncu tarafından oynanıyor. Bu arada Arc Raiders'ın da 30 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürüldüğünü belirtelim. Battlefield Studios'un oyunundan daha sonra gelmesine rağmen hızla oyuncular tarafından benimsenmeyi başarmış görünüyor.

Arc Raiders Nasıl Bir Oyun?

En iyi hayatta kalma oyunları arasında şimdiden zirveye oynamaya başlayan Arc Raiders, son derece tehlikeli olan robotların istilası altındaki bir dünyada geçiyor. Üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanan bu yapımda görevleri tamamlıyor ve kaynak topluyoruz. Ne var ki çevredeki düşmanlar varken bunları yapmak o kadar da kolay olmuyor.

Zorlu şartlar altında topladığımız kaynaklarla daha sonra silah, zırh ve benzeri ekipmanlar üretiyoruz. Epey etkileyici bir atmosfer sunan oyunda ekipmanlarımızı geliştirmemiz de mümkün. Böylece oyunda ne kadar çok kaynak toplarsak o kadar güçlü olabiliyor ve kolay bir şekilde ilerleme kaydedebiliyoruz.